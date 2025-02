Daniel Bîrligea şi Florin Tănase ratează derby-ul cu Dinamo. Cine îi va înlocui în primul 11 de la FCSB - Antena Sport

„Chiricheş e și mai expert acum. M-a luminat Dumnezeu să îl bag în centru. E nevoie acolo de o fentă. Cisotti nu are nevoie să ajungă mare, că e deja foarte mare. Aseară l-a înlocuit chiar mai bine pe Olaru. Nu greşeşte nimic. Olaru mai pierde câte o minge. Intră în dueluri.

La strung şlefuieşti bine. Am luat mulţi jucători. Pe Ştefănescu am dat 1.3 milioane de euro, aţi văzut că joacă? Nu! La revedere. Băluţă, aţi văzut că joacă? Baeten la fel. În vară, iau 5-6 jucători şi cu 2 vreau să rămân. Le fac contract pe nu an plus 3. Nu reuşeşti, ai plecat”, a spus Gigi Becali, la palat.