Daniel Niculae ştie care sunt cele mai mari greşeli comise la Rapid: "Ar trebui întrebați 'băieții răi' de acolo!" - Antena Sport

„Eu cred că Șumudică ar fi trebuit să vină imediat după ce a fost demis Bergodi; atunci ar fi fost ideal. Și dacă venea în vară, lucrurile ar fi stat diferit față de cum au fost. Am fost colegi, l-am avut și ca antrenor, știu foarte bine cum gândește. Șumi este un tip temperamental, are nevoie de o gestionare atentă, dar este un antrenor bun, care iubește Rapidul și își dorește să reușească. Are nevoie de ajutor, de susținere, și toți trebuie să-l sprijine, oferindu-i tot ce îi este necesar”, a mai spus Daniel Niculae.