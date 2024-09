Ce a ajuns să facă Neil Lennon la o lună după despărţirea de Rapid! Contractul e semnat deja - Antena Sport

Ce a ajuns să facă Neil Lennon la o lună după despărţirea de Rapid Neil Lennon, pe banca Rapidului - Profimedia Images Neil Lennon şi-a găsit un nou job la o lună despărţirea de Rapid. Nord-irlandezul a devenit din nou comentator sportiv şi analist, slujbă pe care o avea înainte să vină în Giuleşti. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ De cinci ori campion al Scoţiei, Lennon a semnat un contract cu TNT Sports, după ce nu şi-a găsit un alt angajament în urma plecării din România. Lennon comentează partide din Scoţia, fiind şi analist TV. Ce a ajuns să facă Neil Lennon la o lună după despărţirea de Rapid Rapid s-a despărţit de Neil Lennon pe 20 august, acesta fiind imediat înlocuit de Marius Şumudică, cel care are acum 4 puncte acumulate după primele trei meciuri pe banca feroviarilor. Neil Lennon a rezistat şase etape în Liga 1, perioadă în care a înregistrat 5 remize şi o înfrângere. Dan Şucu i-a plătit 3 salarii pentru a-i „rupe” contractul. Mai exact, 98.000 de euro. Cristi Săpunaru a dat cărțile pe față, după plecarea lui Neil Lennon de la Rapid Cristi Săpunaru a dat cărțile pe față, după plecarea lui Neil Lennon de la Rapid. Veteranul din apărarea giuleștenilor a vorbit deschis despre tehnicianul nord-irlandez. Reclamă

Reclamă

„N-o să stau să detaliez nimic. Nu a mers. Explicația a fost dată de rezultate. Și jucătorii și-au dorit, și el și-a dorit performanță. Dar nu a fost ce trebuie. Nu știu dacă n-a fost potrivit el pentru club, nu ne-a ieșit, ăsta e principalul lucru. Iar după, când n-ai rezultate, cade capul antrenorului.

Nu dau vina pe el pentru rezultatele care au fost, toți am avut vină. Când nu ai rezultate, jocul scade, jucătorii se gândesc de ce nu le iese. Se ajunge să nu mai joci fotbal, să joci doar la rezultat, cât de urât poți, doar ca să îți intri în formă. Dacă aveam vreo victorie, poate se schimba și jocul, dar nu s-a întâmplat.

Am vorbit de multe ori cu Lennon. Se pare că nu a ajutat cu nimic. Am avut o relație normală, de jucător-antrenor. Am încercat să-l ajut cu ce am putut, cum au făcut și ceilalți jucători”, a spus Cristi Săpunaru, potrivit digisport.ro.

Reclamă

Reclamă