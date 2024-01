Daniel Pancu, anunţ ferm despre Cătălin Vulturar. Cum l-a descris pe jucătorul pe care Rapid plăteşte 700.000 de euro - Antena Sport

Reclamă

”Eu am fost foarte mulțumit de el. Lecce l-a cumpărat de la UTA cu vreo 300.000 de euro când era doar un adolescent, ceea ce arată că era încă de atunci privit ca un tânăr cu un potențial mare. E mijlocaș defensiv sau număr 8. L-am folosit în ambele poziții. Are o educație foarte bună, are o capacitate de efort foarte mare, e un recuperator foarte bun și e un tip inteligent, se încadrează ușor în sistem. Am fost foarte mulțumit de el, de Corbu și de Grameni, mijlocașii pe care i-am folosit.

La Lecce era căpitan la Primavera, deci are și calitati de lider. Rapid urmărește, cu transferul acesta, politica pe care a avut-o deja CFR, pe care o are și Craiova, o are și FCSB. Despre Hagi nu mai vorbesc, ca el are tinerii lui!”, a declarat Daniel Pancu pentru fanatik.ro.

Lecce l-a cumpărat pe Cătălin Vulturar de la UTA Arad, în luna octombrie a anului 2020. În momentul de față este cotat la 400.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Puştiul de 19 ani ar putea debuta chiar cu Oţelul, în Giuleşti. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro, sâmbătă, de la ora 20:00.

Rapid este pe podium în Liga 1, după 23 de etape. Are 39 de puncte, cu 11 mai puţin decât liderul FCSB.

