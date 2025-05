Daniel Pancu, prima reacție despre posibilitatea de a o prelua pe Rapid! Selecționerul U21 a dat cărțile pe față - Antena Sport

Daniel Pancu a vorbit despre posibilitatea de a o prelua pe Rapid. Selecționerul U21 a reacționat, având în vedere zvonurile apărute după plecarea lui Marius Șumudică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit unor informații apărute în decursul zilei de marți, Daniel Pancu ar fi alesul lui Dan Șucu pentru poziția de antrenor al Rapidului. Mutarea s-ar putea realiza după EURO U21, având în vedere că tehnicianul nu va mai rămâne pe banca naționalei de tineret.

Daniel Pancu a oferit prima reacție despre posibilitatea de a o prelua pe Rapid!

Daniel Pancu a dezvăluit că nu a fost contactat de niciun om din conducerea Rapidului, după plecarea lui Marius Șumudică. Selecționerul U21 a dat de înțeles că, momentan, atenția sa este îndreptată doar către turneul final din această vară.

„Nu am luat legătura cu nimeni de la Rapid. Sunt într-un moment în care gândurile mele sunt total în altă direcție. Aseară m-am întors în Austria, am fost să văd unde vom face antrenamentele în acele 10 zile, am văzut și hotelul.

Acolo vom sta în cantonamentul dinainte de EURO. Ipotetic nu pot să discut despre nimic, ce ar fi, cum ar fi. Și oricum mai am 4 zile să mă decid la lot. Sper să nu mai fie cazul de accidentări până duminică.