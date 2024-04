Darius Olaru şi Florinel Coman, bucurie nebună în FCSB - Rapid! Starurile liderului au sărbătorit la maximum golul din derby - Antena Sport

S-a făcut imediat şi hora bucuriei pe teren, în uralele celor peste 40.000 de fani din tribună, care au şi pregătit o scenografie spectaculoasă la începutul derby-ului.

Pentru Darius Olaru a fost cel de-al 15-lea gol stagional. Mijlocaşul liderului a reuşit şi trei pase decisive în această ediţie a Ligii 1.

Înainte de startul meciului, FCSB avea 16 puncte avans faţă de Rapid. Giuleştenii au pierdut toate cele patru meciuri din play-off.

Fanii FCSB-ului au pregătit o scenografie de senzație la derby-ul cu Rapid, de pe Arena Națională. Suporterii roș-albaștrilor au făcut spectacol în debutul partidei care îi poate aduce titlul echipei lui Gigi Becali.

Înainte de startul meciului, suporterii echipei antrenate de Elias Charalambous au afișat un banner pe care au scris mesajul „We just can’t get enough”, în traducere: „Pur și simplu nu ne putem sătura!”.

Apoi, înainte ca arbitrul să fluiere startul partidei, întreaga peluză a fanilor FCSB s-a colorat în culorile roșu și albastru, iar, în scenografie, a fost inclus mesajul: „Să înceapă nebunia!”

