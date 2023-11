David Miculescu i-a găsit o nouă poreclă lui Florinel Coman, după golul uluitor cu Dinamo - Antena Sport

David Miculescu i-a găsit o nouă poreclă lui Florinel Coman, după golul uluitor cu Dinamo

Coman, gol fabulos din lovitură liberă David Miculescu i-a găsit o nouă poreclă lui Florinel Coman, după golul uluitor cu Dinamo. Miculescu a comparat execuţia lui Coman cu cele reuşite de Cristiano Ronaldo.

Deşi a fost comparat de Gigi Becali cu Mbappe, Coman se poate alege cu o nouă poreclă după golul fabulos cu Dinamo. Miculescu îl compară cu Cristiano Ronaldo.

„Am fost schimbat la pauză, dar sunt bucuros pentru că am reuşit să câştigăm, am luat cele 3 puncte. A fost un derby şi ne-am distanţat la 5 puncte de locul 2. Oriunde este nevoie de mine, încerc să îmi fac treaba cât mai bine. Eu vrea la fiecare meci să îmi ajut echipa, să dau pase de gol. În orice derby nu mai contează locul din clasament. Astăzi noi am fost mai determinaţi decât ei să câştigăm. Eu am făcut preluare şi el a a dat direct în coaste. Nu ştiu de ce nu s-a dat penalty, vreau să văd faza. Colegii mi-au spus că a fost penalty. Sperăm ca şi în meciul cu Oţelul să luăm cele 3 puncte şi să legăm victoriile. Ce pot să zic, Ronaldo, direct!”, a spus David Miculescu la digisport.ro.