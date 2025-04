Decizia luată de Rapid înainte de derby-ul cu Dinamo! Anunţul giuleştenilor: "Am primit numeroase sesizări" - Antena Sport

Rapid se pregăteşte pentru derby-ul cu Dinamo de la finalul săptămânii. Partida va avea loc pe Arena Naţională, iar giuleştenii speră să aibă de o susţinere uriaşă. Pentru acest lucru, Rapid a făcut un anunţ important.

Etapa trecută, echipa lui Marius Şumudică a jucat pe teren propriu contra celor de la Universitatea Craiova. La meci au avut acces numai copiii sub 14 ani, în urma sancţiunilor primite de giuleşteni pentru problemele cauzate de galerie.

Copiii sub 14 ani, acces gratuit la Rapid – Dinamo

În primă fază, clubul Rapid a vrut să le ofere accesul liber celor care au fost la meciul contra oltenilor. Cu toate acestea, giuleştenii au decis să acorde accesul gratuit tuturor copiilor sub 14 ani, asta după ce mai mulţi copii au pierdut biletele de la meciul respectiv:

„Întrucât am primit numeroase sesizări de la părinți, profesori și antrenori că mulți copii și-au pierdut biletul de la meciul cu Universitatea, am decis să oferim acces gratuit tuturor copiilor sub 14 ani la meciul cu Dinamo, în tribuna a doua”, a anunţat Rapid, pe conturile de social media.

Şi Dinamo va avea parte de o susţinere importantă, „câinii” urmând să aibă la dispoziţie o peluză întreagă. Peste 10.000 de bilete s-au vândut deja la derby-ul Rapid – Dinamo.