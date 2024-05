Decizie teribilă pentru Dinamo. Clubul nu poate ieşi încă din insolvenţă - Antena Sport

Nivelul la care am jucat noi și performanțele pe care le-am avut sunt altele. Iar când vezi un Dinamo în halul ăsta, rămâi… Da, a fost sac de box. Dinamo nici măcar nu trebuia să ajungă aici. Nu mai spun de ultimul meci, ăsta cu Csikszereda. Dinamo trebuia să rămână în SuperLiga fără să dea baraj, măcar ăsta trebuia să fi fost obiectivul când a intrat în prima ligă.

Vorbim de un an de zile de aceleași lucruri și ca să tragem o concluzie per total, avem încă un New Dinamo ratat. Încă un proiect ratat, încă un an de umilință, încă un an în care am încheiat dezastruos”, a spus Kiriţă, citat de fanatik.ro.