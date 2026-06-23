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FCSB, gata să pună pe masă 1,5 milioane de euro pentru un atacant. Totul depinde de Denis Drăguș

Andrei Nicolae Publicat: 23 iunie 2026, 8:50 / Actualizat: 23 iunie 2026, 10:27

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FCSB, gata să pună pe masă 1,5 milioane de euro pentru un atacant. Totul depinde de Denis Drăguș

Gigi Becali şi Mihai Stoica, în timpul unui meci al FCSB-ului/ Hepta

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FCSB caută să se întărească în această perioadă de mercato după un sezon slab salvat doar de calificarea în preliminariile Conference League. Recent, Mihai Stoica a dezvăluit că a identificat un vârf pentru care echipa ar fi dispusă să dea 1,5 milioane de euro pentru a-l aduce, deși mutarea depinde de ce se va întâmpla cu Denis Drăguș.

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Gigi Becali anunța zilele trecute că s-a înțeles cu Denis Drăguș pentru venirea la FCSB, însă pentru a face această mutare roș-albaștrii trebuie să se înțeleagă și cu Trabzonspor, echipa de care aparține atacantul. Până ca transferul să ajungă în alte faze, Mihai Stoica a fost invitat la o emisiune, unde a vorbit despre situația clubului pe care îl prezidează în mercato.

Denis Drăguș, omul de care depinde un transfer de 1,5 milioane de euro la FCSB

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că a “ochit” un atacant pentru care FCSB ar fi dipusă să dea o sumă importantă, 1,5 milioane de euro, atât timp cât transferul lui Denis Drăguș va pica. Dacă atacantul de națională va veni în schimb la București, atunci MM Stoica e de părere că fotbalistul descoperit de el nu mai are unde să joace.

Ulterior, Stoica a vorbit și despre ce alte transferuri pregătește FCSB pentru perioada următoare, discutând pe scurt și despre confruntarea cu Auda, formație din Letonia, din turul 2 preliminar Conference League.

Suporterii să aibă răbdare, se vor face transferuri. Ce să le spun? Am un atacant, costă peste un milion și Gigi a spus că pot da oricât. Am încredere că poate face diferența la noi, dar Gigi îl vrea neapărat pe Drăguș.

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Dacă sunt managerul unei echipe și știu că Gigi vrea să-l aducă pe Drăguș, iar el vine și îl ai și pe Bîrligea, mai e normal să dăm 1,5 milioane pe un jucător și salariu foarte mare? E foarte ușor să spui că nu-mi fac treaba. Dacă Drăguș și Bîrligea vor fi la FCSB, va trebui să jucăm cu doi atacanți. Avem suficienți mijlocași să jucăm cu romb la mijloc.

Va mai fi un atacant lateral, poate doi. Va mai fi și un mijlocaș central. Aducem. Perioada de transferuri se încheie în septembrie. I-am văzut pe Auda, au o echipă care e de scos cu lotul pe care îl avem acum“, a spus oficialul de la FCSB, potrivit primasport.ro.

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