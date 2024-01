Dialog Dică - Panduru despre situaţia Ivaylo Petev! "L-am adus pentru că românii sunt proşti" / "Îl vor da afară" - Antena Sport

Reclamă

„Sunt sigur că îl vor da afară, dacă nu va avea rezultate. Sau poate şi-o fi tras un contract din ăla gras, lucru pe care antrenorii mici nu îl fac… Pentru că antrenorii români vin fără bani, sau nu pun clauze”, a continuat Panduru.

„Sau fac ca mine: renunţă la clauze”, a fost reacţia lui Dică.

„Asta spun. Nu este OK. El îşi pune o clauză de 1.000.000 de euro, spre exemplu, şi atunci nu îl mai poţi da afară. Deci, dacă nu îl dă afară atât de uşor cum vă dă pe voi, înseamnă că are un contract beton. Atunci, nu mai punem ce face Petev, pentru că poate să nu facă nimic, pentru că are un contract beton. Este vina românului care acceptă să nu ia nimic când este dat afară”, a încheiat fostul mare mijlocaş al Stelei, citat de orangesport.ro.

Victor Piţurca s-a convins de Ivaylo Petev, după Universitatea Craiova – FCSB

Victor Piţurca a anunţat că s-a convins de Ivaylo Petev, după Universitatea Craiova – FCSB, scor 3-0, din etapa a 23-a a Ligii 1. Fostul antrenor al oltenilor a tras concluziile la finalul meciului din Bănie.

Fostul selecţioner a ţinut să specifice că bulgarul de pe banca Universităţii Craiova are probleme în a se face înţeles.

„Consider că, pentru campionatul nostru, per total a fost o partidă bună. Aș spune că mai ales prima repriză, una în care Craiova a făcut un presing foarte avansat, pe tot terenul. Cu toate acestea, s-a observat însă precipitare multă în jocul ambelor echipe. Au fost multe greșeli, erori la pasare… Probabil rezultatul e dur pentru Craiova, destul de mare diferența, până la urmă, cred eu, față de ceea ce s-a întâmplat în teren. E clar că a câștigat echipa mai valoroasă și cea care a știut să gestioneze mult mai bine anumite momente decisive ale jocului Craiova cred că a pierdut jocul la ratarea ocaziei imense pe care a avut-o într-un moment în care lucrurile erau încă destul de echilibrate. Dacă Mitriță marca și era 1-0, altul era deznodământul partidei, foarte probabil. Firește, a ratat și Băluță, de partea cealaltă, o ocazie mare la câteva minute distanță, dar acolo nu cred că e vinovat pentru că a ratat, cât pentru faptul că nu a pasat coechipierului… Craiova a avut, putem spune, și ghinion, dar ghinion între ghilimele, să primească gol din penalty în prelungirile reprizei, într-un moment important al meciului. Apoi, în repriza secundă, s-a văzut efortul depus de jucătorii Craiovei. Și a venit alt ghinion între ghilimele, să primești golul doi atât de rapid după pauză. E greu pentru Petev, pentru antrenorul Craiovei, acesta e adevărul. Nici nu vorbește limba, e complicat să comunice, să se facă înțeles perfect de către jucători. În plus, cred că nici nu a evaluat bine fotbaliștii pe care îi are, sunt și multe noutăți acum în lot… Iar dacă ai ajuns la 0-3, e clar că nici strategia din acest meci nu a fost adecvată„, a declarat Victor Piţurcă pentru prosport.ro.

