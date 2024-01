Victor Piţurca s-a convins de Ivaylo Petev, după Universitatea Craiova - FCSB: "Dacă ai ajuns la 0-3, e clar!" - Antena Sport

Reclamă

„Consider că, pentru campionatul nostru, per total a fost o partidă bună. Aș spune că mai ales prima repriză, una în care Craiova a făcut un presing foarte avansat, pe tot terenul. Cu toate acestea, s-a observat însă precipitare multă în jocul ambelor echipe. Au fost multe greșeli, erori la pasare… Probabil rezultatul e dur pentru Craiova, destul de mare diferența, până la urmă, cred eu, față de ceea ce s-a întâmplat în teren. E clar că a câștigat echipa mai valoroasă și cea care a știut să gestioneze mult mai bine anumite momente decisive ale jocului

Craiova cred că a pierdut jocul la ratarea ocaziei imense pe care a avut-o într-un moment în care lucrurile erau încă destul de echilibrate. Dacă Mitriță marca și era 1-0, altul era deznodământul partidei, foarte probabil. Firește, a ratat și Băluță, de partea cealaltă, o ocazie mare la câteva minute distanță, dar acolo nu cred că e vinovat pentru că a ratat, cât pentru faptul că nu a pasat coechipierului… Craiova a avut, putem spune, și ghinion, dar ghinion între ghilimele, să primească gol din penalty în prelungirile reprizei, într-un moment important al meciului. Apoi, în repriza secundă, s-a văzut efortul depus de jucătorii Craiovei. Și a venit alt ghinion între ghilimele, să primești golul doi atât de rapid după pauză.

E greu pentru Petev, pentru antrenorul Craiovei, acesta e adevărul. Nici nu vorbește limba, e complicat să comunice, să se facă înțeles perfect de către jucători. În plus, cred că nici nu a evaluat bine fotbaliștii pe care îi are, sunt și multe noutăți acum în lot… Iar dacă ai ajuns la 0-3, e clar că nici strategia din acest meci nu a fost adecvată„, a declarat Victor Piţurcă pentru prosport.ro.

Ivaylo Petev a acuzat arbitrajul după umilinţa cu FCSB

Ivaylo Petev a acuzat arbitrajul după umilinţa cu FCSB, scor 0-3, şi a făcut un anunţ ferm despre viitorul său. Petev a spus că este dispus să plece, dacă simte că problema la echipă este el.

„Eu sunt mulţumit de dorinţa şi străduinţa jucătorilor nosştri. Arbitrul le-a făcut cadou un gol şi noi le-am făcut două. În prima repriză am avut 2-3 situaţii în care puteam să marcăm. Am primit gol în prima şi a doua repriză în cel mai rău moment al meciului. Nu am mai reuşit să marcăm. Având în vedere ce s-a văzut în teren, cred că rezultatul e prea dur. Nu a fost rău, am avut stabilitate.

Cel mai rău a fost că în minutul 50 am primit gol şi a fost greu să mai revenim. Ceea ce s-a întâmplat în toate aceste meciuri a fost o problemă în apărare. Nu, nu mi-e teamă pentru postul meu. Dacă problema e la mine, mâine plec. Fiecare meci e important. Nu e prima dată, bineînţeles că şi arbitrajul a avut un rol”, a spus Ivaylo Petev la digisport.ro. Pentru Universitatea Craiova urmează un nou meci cu miză uriaşă. Va juca pe terenul unei vecine din clasament, Sepsi. Oltenii mai au numai 2 puncte avans faţă de Hermannstadt, echipă aflată pe loc de play-out. Universitatea Craiova – FCSB 0-3. Echipa lui Charalambous i-a umilit pe olteni. Miculescu, Coman şi Olaru, show total Meciul a început cu un incident la tribuna a II-a, acolo unde un suporter al oltenilor s-a accidentat şi a fost nevoie de intervenţia ambulanţei. Pe teren, Târnovanu a intervenit în minutul 25 la şutul lui Mitriţă, iar Băluţă a trimis peste poarta gazdelor în minutul 36. Deschiderea scorului a venit dintr-un penalty acordat de Marcel Bîrsan, după sesizarea VAR, în prelungirile primei reprize. Zajkov a atins balonul cu mâna în propria suprafţă de pedeapsă şi Olaru a marcat cel de-al 14-lea său gol stagional, transformând penaltiul. FCSB a majorat scorul în minutul 50, prin Florinel Coman, iar Miculescu a profitat de greşeala lui Bancu, din minutul 84, a recuperat balonul, a pătruns şi a şutat din afara careului, stabilind scorul fina. Echipa bucureşteană s-a impus cu 3-0, ajungând la 50 de puncte şi fiind lider detaşat în clasament. Universitatea Craiova este pe locul 5, cu 34 de puncte.

