"Din nou acasă!" Florentin Petre, prezentat oficial la Dinamo. Cum a fost descris noul secund al lui Zeljko Kopic - Antena Sport

Florentin Petre, prezentat oficial la Dinamo. Cum a fost descris noul secund al lui Zeljko Kopic Florentin Petre a semnat cu Dinamo / Instagram Dinamo Florentin Petre a fost prezentat oficial la Dinamo. Jucătorul de legendă al „câinilor” va fi noul antrenor secund al lui Zeljko Kopic. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Piticul” se despărţise de Unirea Ungheni, la doar 5 zile distanţă după ce a promovat-o în Liga 2. A acceptat oferta de a reveni la gruparea din Şefan cel Mare, cu care a cucerit 3 titluri, 5 Cupe ale României şi o Supercupă. Florentin Petre, prezentat oficial la Dinamo „Florentin Petre revine la Dinamo după aproape 9 ani de carieră în antrenorat. Micuț, 1.66 m, dar imens ca jucător, Florentin Petre este creația Centrului de Copii și Juniori din cadrul clubului nostru și reprezentantul unui spirit de dinamovist din ce în ce mai greu de găsit în lumea de astăzi. A promovat în urmă cu câteva zile în Liga 2, ca antrenor principal al Unirii Ungheni. Reclamă

Reclamă 4

Le-a mulțumit mureșenilor și, fără să stea pe gânduri, a acceptat propunerea de a face parte din staff-ul tehnic al echipei noastre, ca antrenor secund al lui Željko Kopić.

Un model pentru toate generațiile de dinamoviști, atât în teren, cât și pe bancă, Florentin Petre înseamnă loialitate, respect și mentalitate de învingător, valori uitate în fotbalul nostru de zi cu zi.

Jucătorul Petre

Reclamă

1️⃣2️⃣ sezoane la Dinamo, din 1994 în 2006

9️⃣ trofee în tricoul alb-roșu

⏩ Campion al României (2000, 2002, 2004)

⏩ Cupa României (2000, 2001, 2003, 2004, 2005)

⏭ Supercupa României (2005)

2️⃣7️⃣8️⃣ jocuri / 46 goluri în Liga 1

🇷🇴 53 de selecții / 6 goluri pentru echipa națională

🇷🇴 Cu România a participat la Euro 2000 și 2008

🔝 39 de jocuri / 7 goluri în cupele europene

5️⃣ este numărul echipelor la care a evoluat în carieră: Dinamo, UTA, CSKA Sofia, Terek Groznyi și Victoria Brănești

⏩ Campion al Bulgariei, cu CSKA Sofia (2008) Antrenorul Petre ⏩ Dinamo 2 – secund (2012)

⏩ Dinamo – secund (2013)

⏩ FC Brașov – secund (2014)

⏩ Dinamo – secund (2015)

⏩ Dinamo 2 – principal (2015)

⏩ Dinamo – scouting (2016)

⏩ FC Brașov – secund (2017)

⏩ Luceafărul Oradea – secund (2017)

⏩ Foresta Suceava – principal (2017-2018)

⏩ Dacia Unirea Brăila – principal (2018-2021)

⏩ Ceahlăul Piatra Neamț – principal (2022)

⏩ Unirea Ungheni – principal (2023-2024)

🥇 Promovare Liga 2 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ Dacia Unirea Brăila

🥇 Promovare Liga 2 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ Unirea Ungheni„, a transmis clubul Dinamo pe contul oficial de Instagram. Florentin Petre a mai fost secund şi în trecut la echipa cu care a obţinut cele mai importante rezultate. Ultima oară a stat pe banca lui Dinamo în 2015. În tricoul „câinilor”, Petre a jucat 259 de meciuri şi a marcat 43 de goluri. Scandal la Dinamo după venirea lui Florentin Petre Scandal la Dinamo după venirea lui Florentin Petre! Fostul antrenor secund al „câinilor”, Iulian Mihăescu, a avut un discurs dur la adresa oamenilor din conducerea clubului. Șefii „câinilor” au început deja „revoluția” la echipă. Chiar dacă Zeljko Kopic va rămâne pe banca lui Dinamo, nu același lucru se poate spune și despre Mihăescu. Acesta a fost deja dat afară și va fi înlocuit cu Florentin Petre. Anunțul a venit ca o lovitură uriașă pentru Iulian Mihăescu, care a avut un discurs deosebit de dur la adresa oamenilor din cadrul clubului.

„Am fost pus pe liber, trecut pe linie moartă. Nu mi s-a dat nicio explicație. Foarte bine și frumos că vine Florentin Petre. Și el e o legendă, un simbol al lui Dinamo și nu e nicio problemă.

Aș fi vrut să știu și eu motivele pentru care am fost îndepărtat. Am fost chemat și mi s-au propus niște funcții la Centrul de Copii și Juniori. Să iau eu o grupă de 14 ani la vârsta mea?

Poate am fost noi de vină. S-a uitat când nu era nici mâncare și apă la echipă. Aveam soția la terapie intensivă și stăteam la antrenamente. S-au uitat astea. Mă aruncă ca pe o măsea stricată. Asta nu pot să accept pentru că nu au fost ok cu mine. Am discutat ceva și pe urmă s-a întâmplat altceva după patru zile.

Mă duc la 62 de ani să îmi aleg funcții la juniori?! Dacă îmi spunea că plec și gata, nu era nicio problemă. Păi am plecat de 9-10 ori de la Dinamo! Asta e viața de antrenor”, a spus Iulian Mihăescu, la fanatik.ro.