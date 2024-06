"Aveam soția la terapie intensivă! Mă aruncă!" Scandal la Dinamo după venirea lui Florentin Petre! Fostul secund a ieșit la atac! - Antena Sport

Scandal la Dinamo după venirea lui Florentin Petre! Jucătorii lui Dinamo, în timpul unui meci/ Profimedia Images Scandal la Dinamo după venirea lui Florentin Petre! Fostul antrenor secund al „câinilor”, Iulian Mihăescu, a avut un discurs dur la adresa oamenilor din conducerea clubului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Șefii „câinilor” au început deja „revoluția” la echipă. Chiar dacă Zeljko Kopic va rămâne pe banca lui Dinamo, nu același lucru se poate spune și despre Mihăescu. Acesta a fost deja dat afară și va fi înlocuit cu Florentin Petre. Scandal la Dinamo după venirea lui Florentin Petre! Anunțul a venit ca o lovitură uriașă pentru Iulian Mihăescu, care a avut un discurs deosebit de dur la adresa oamenilor din cadrul clubului. Fostul antrenor secund a dezvăluit și un moment în care soția sa se afla în stare gravă la spital, în timp ce acesta se ocupa de pregătirea echipei din Ștefan cel Mare. „Am fost pus pe liber, trecut pe linie moartă. Nu mi s-a dat nicio explicație. Foarte bine și frumos că vine Florentin Petre. Și el e o legendă, un simbol al lui Dinamo și nu e nicio problemă. Reclamă

Aș fi vrut să știu și eu motivele pentru care am fost îndepărtat. Am fost chemat și mi s-au propus niște funcții la Centrul de Copii și Juniori. Să iau eu o grupă de 14 ani la vârsta mea?

Poate am fost noi de vină. S-a uitat când nu era nici mâncare și apă la echipă. Aveam soția la terapie intensivă și stăteam la antrenamente. S-au uitat astea. Mă aruncă ca pe o măsea stricată. Asta nu pot să accept pentru că nu au fost ok cu mine. Am discutat ceva și pe urmă s-a întâmplat altceva după patru zile.

Mă duc la 62 de ani să îmi aleg funcții la juniori?! Dacă îmi spunea că plec și gata, nu era nicio problemă. Păi am plecat de 9-10 ori de la Dinamo! Asta e viața de antrenor”, a spus Iulian Mihăescu, la fanatik.ro.

Primul transfer al lui Dinamo din această vară! Un jucător din Germania semnează cu „roş-albii” Darius Ghindovean (22 de ani) va semna cu echipa antrenată de Zeljko Kopic. În sezonul precedent, el a evoluat la Munster, echipă din liga a treia, ce a promovat în liga a doua germană. Darius Ghindovean a evoluat în numai 8 partide sezonul trecut. Nu a dat niciun gol şi nicio pasă de gol. El e cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 125.000 de euro. Ghindovean evoluează la mijlocul terenului. El a crescut la tineretul lui Duisburg. Potrivit gsp.ro, transferul lui Ghindovean va fi oficializat în curând de către echipa din Ştefan cel Mare. Născut la Mediaş, Ghindovean s-a mutat în Germania în 2016. El a plecat acolo pentru a-şi face o carieră în fotbal. „A fost o decizie generală, cu privire la viitor. Mentalitatea este alta aici, mi se potrivește. În țara mea natală, totul era puțin mai dificil”, declara în trecut fotbalistul, potrivit sursei citate.