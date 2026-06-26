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Dinamo a mai rezolvat o mutare în mercato-ul de vară. “Câinii” aduc un jucător de la o echipă de top

Andrei Nicolae Publicat: 26 iunie 2026, 12:21

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Dinamo a mai rezolvat o mutare în mercato-ul de vară. Câinii aduc un jucător de la o echipă de top

Postarea lui Dinamo / Facebook Dinamo Bucuresti﻿

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Dinamo este aproape de a oficializa cel de-al doilea transfer serios din această perioadă de mercato, după ce a reușit să îl aducă și pe fundașul Martin Pascual. Formația alb-roșie a apelat la o postare misterioasă pe rețelele sociale pentru a anunța că urmează să semneze cu Alaa Bellaarouch, un goalkeeper pe care îl aduce de la Braga.

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Dinamo a început să se miște pe piața transferurilor și după ce a rezolvat mutările tinerilor Ianis Doană, Răzvan Radu și Adriano Manole, a reușit să îl aducă și pe Martin Pascual. Alb-roșiii nu intenționează însă să se oprească aici, iar acest lucru e demonstrat de ultima postare a clubului.

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Clubul a publicat o fotografie cu o oglindă retrovizoare în care se observă fața unui jucător, iar pe ea e inscripționat mesajul: “Obiectele din oglindă sunt mai aproape decât par“, semn că echipa e aproape de a oficializa al doilea transfer important din această vară.

Fotbalistul din oglindă e portarul marocan Alla Bellaarocuh, care va veni sub formă de împrumut de la Braga, una dintre cele mai tari echipe din Portugalia, sub granzii Benfica, FC Porto și Sporting Lisabona. Alb-roșiii vor avea și o opțiune de cumpărare care se va ridica la 500.000 de euro.

Alaa Bellaarouch are 24 de ani și a ajuns la Braga de la Racing Stasbourg, adus din Ligue 1 în schimbul a 300.000 de euro în 2025. Junioratul și l-a făcut în Maroc, la AM Football, după care a venit în Franța în 2020 la echipa anterior menționată, fiind împrumutat un sezon la Stade Briochin în 2022/23.

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În sezonul recent încheiat, Bellaarouch a adunat doar două partide pentru Braga, nefiind uneori nici în lotul echipei pe parcursul campionatului. La nivel de națională, marocanul s-a oprit la nivel U-23 cu selecțiile, unde are opt la număr, fără să reușească să facă pasul la prima reprezentativă.

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