Dinamo pregăteşte o surpriză uriaşă! Se luptă cu Gică Hagi pentru un jucător şi oferă un salariu mai mare decât Farul - Antena Sport

„A fost dificil, ştiam că Iaşi va juca defensiv, pe tranziţie. Ştiam că dacă vom marca, va fi mai uşor. Dar mentalitatea jucătorilor a fost la un nivel înalt, am încercat, am încercat, şi în cele din urmă am luat cele trei puncte.

Sunt importante pentru noi aceste rezultate, şansele pentru play-off cresc. Toată echipa a jucat la un nivel bun. Ne-am creat şanse bune, continuăm să muncim. Ne pregătim pentru meciul de Cupă, şi după ne concentrăm pe cel cu Rapid.

(N.r. Despre postul lui Raul Opruţ) A fost ideea noastră să-l trimit mai în faţă, să-l ajute pe Dennis Politic. A fost foarte bun azi, a jucat foarte bine.

(N.r. Despre primul loc) Pentru noi, nimic nu s-a schimbat, ştim care e obiectivul nostru, echipa e într-o formă bună. Avem o atmosferă bună la echipă”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro, după Dinamo – Poli Iaşi 2-0.