Zeljko Kopic, reacţie fermă după ce a dus-o din nou pe Dinamo pe primul loc: "Nimic nu s-a schimbat!" Replică pentru Gigi Becali - Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit prima reacţie, după ce a dus-o din nou pe Dinamo pe primul loc în Liga 1, ca urmare a victoriei cu 2-0 cu Poli Iaşi. Antrenorul croat s-a declarat foarte mulţumit de prestaţia jucătorilor săi.

Dinamo s-a impus în duelul cu Poli Iaşi graţie golurilor marcate de Dennis Politic şi Patrick Olsen. „Câinii” au avut şi alte trei goluri anulate, toate pe motiv de ofsaid.

Zeljko Kopic, reacţie după Dinamo – Poli Iaşi 2-0

Zeljko Kopic a transmis că deşi Dinamo a urcat din nou pe primul loc, obiectivul echipei sale nu s-a schimbat. Acesta a subliniat însă că şansele de calificare în play-off au crescut, după succesul cu moldovenii.

Totodată, Kopic i-a dat şi replica lui Gigi Becali, după ce patronul de la FCSB a transmis că îşi doreşte să-i „fure” titlul de „antrenorului anului”, în sezonul viitor. Tehnicianul lui Dinamo a transmis că le poartă un respect uriaş rivalilor.

„A fost dificil, ştiam că Iaşi va juca defensiv, pe tranziţie. Ştiam că dacă vom marca, va fi mai uşor. Dar mentalitatea jucătorilor a fost la un nivel înalt, am încercat, am încercat, şi în cele din urmă am luat cele trei puncte.