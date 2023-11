Discursul lui Gică Hagi, înainte de meciul de la Iaşi: "E o situaţie care ne îngrijorează!" - Antena Sport

Discursul lui Gică Hagi, înainte de meciul de la Iaşi

Campioana are nevoie de victorie pentru a reveni pe loc de playoff

Discursul lui Gică Hagi, înainte de meciul de la Iaşi. Campioana are nevoie de victorie pentru a reveni pe loc de playoff. Hagi a recunoscut că situaţia de la echipă nu este tocmai bună.

Farul Constanţa are un sezon slab. După 17 etape, campioana en-titre se află pe locul 8, cu 22 de puncte. Hagi spune că echipa sa nu mai are voie să facă paşi greşiţi.

“Fiecare meci devine foarte important. Am făcut multe greşeli până acum. Sper că de acum încolo să avem o reacţie foarte bună, şi să devenim mult mai pragmatici, mult mai atenţi la tot ce se întâmplă, pentru că chiar am primit goluri multe. Avem victorii puţine. E o situaţie care normal că ne îngrijorează, normal că suntem preocupaţi, dar cred că trebuie să reacţionăm la toată situaţia asta. Va fi o luptă grea, dar cred eu că echipa are resurse să facă lucrurile astea”, a spus Gică Hagi, conform news.ro.