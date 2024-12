Dorinel Munteanu a anunţat "revoluţia" la Galaţi şi la conferinţa de presă: "Doar ei vor rămâne"! Ce a spus de FCSB: "Să mă ierte Dumnezeu" - Antena Sport

Dorinel Munteanu la conferinţa de presă / AntenaSport Dorinel Munteanu şi-a continuat discursul dur despre echipa lui şi la conferinţa de presă de după meciul cu FCSB. Munteanu a punctat că el este responsabil pentru rezultate şi a anunţat că doar cei care vor da maximum pentru Oţelul vor rămâne la Galaţi. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Munti” a pus rezultatul umilitor din meciul cu campioana României pe jocul foarte slab prestat de echipa lui. Despre FCSB a spus că nu e o echipă de „superclasă”, precizând că roş-albaştrii au profitat de evoluţia „execrabilă” a echipei sale. Dorinel Munteanu e decis să ia măsuri radicale, după ce Oţelul a ajuns pe locul 9 în Liga 1 „Scorul reflectă exact diferenţa din teren. Din primul până în ultimul minut am făcut greşeli, dezorganizaţi. Greşeli personale foarte multe, goluri din faze fixe. Sunt responsabil de acest eşec usturător, chiar dacă am avut în faţă o echipă a FCSB-ului pe val. Sunt în formă. Jocul nostru a fost execrabil astăzi. Am câteva motive de îngrijorare. Îmi doresc, chiar dacă sacrificăm ultimele 5 jocuri până în perioada de mercato, să rămână jucători care îşi doresc să facă ceva pentru această echipă. Cum a fost şi până acum. Am un sentiment foarte ciudat. În această noapte nu voi dormi, voi analiza în amănunt ce s-a întâmplat. Le voi pune pe hârtie şi voi discuta cu jucătorii pentru că nu vreau să dăm cu piciorul la ce s-a construit până acum. Reclamă

Reclamă

O zi neagră pentru noi. Fiecare jucător se gândeşte la mai bine probabil. Nu am potenţial să îi ţin sub contract mai mult de un an de zile, cum a fost şi până acum. Sunt convins că unii se gândesc în altă parte. Şi nou-veniţi, şi mai vechi.

Vor rămâne doar jucătorii care vor da totul pentru acest club.

În viaţa unei echipe sunt momente mai bune şi mai puţin bune. Uitaţi-vă şi la Universitatea Cluj. Poate o să-şi revină. Poate ne revenim şi noi.

Reclamă

Chiar dacă am avut probleme financiare, jocul nu are nicio scuză. Nici adversarul nostru, FCSB, nu au fost o echipă de superclasă, să mă ierte Dumnezeu. Am jucat noi foarte slab”, a spus Dorinel Munteanu la conferinţa de presă de după Oţelul – FCSB 1-4. Oţelul – FCSB 1-4. Campioana României s-a impus categoric şi este la un singur punct în spatele liderului CFR Cluj Oaspeţii au deschis scorul la Galaţi, în minutul 9, prin Bîrligea, care a reluat în plasă centrarea din corner a lui Marius Ştefănescu. Maciel a trimis pe lângă poartă în minutul 11, dar cei care au marcat au fost tot oaspeţii. Alexandru Musi a făcut 2-0 în minutul 40 şi bucureştenii au intrat cu avantaj la pauză. Bîrligea a reuşit dubla în minutul 48, când a şutat din careu şi FCSB se distanţa la trei goluri. După numai patru minute Juric a fost faultat în careul oaspeţilor de Florin Tănase şi s-a dictat penalti, transformat de Alexandru Pop, în minutul 54. Bîrligea a avut şansa încă unui gol în minutul 65, însă cel care a înscris a fost Olaru, în minutul 81. El a executat un penalti, Dur-Bozoancă a respins balonul însă mijlocaşul bucureştenilor a ajuns primul la minge şi a trimis-o în poartă. FCSB s-a impus la Galaţi cu 4-1 şi a urcat pe locul 3 în clasament, cu 30 de puncte. După înfrângerea cu 1-0 din restanţa cu FC Botoşani, FCSB a avut numai evoluţii reuşite. A învins-o cu 3-0 pe Unirea Slobozia în campionat, după care a făcut 0-0 acasă cu Olympiacos, în Europa League, în ciuda faptului că a evoluat din minutul 67 în 10 oameni. Bîrligea a fost eliminat atunci, primind al doilea galben. Pentru FCSB urmează meciul din Cupă cu Agricola Borcea şi, ulterior, o nouă partidă cu FC Botoşani, în campionat. În ceea ce o priveşte pe Oţelul Galaţi, formaţia lui Dorinel Munteanu a învins-o etapa trecută în deplasare, cu 1-0, pe Farul, dar se pare că nu îşi regăseşte forma. Oţelul nu a mai câştigat acasă de pe 30 august 2024, atunci când a învins-o pe Sepsi OSK Sf. Gheorghe, cu 2-0. În acest moment, Oţelul e pe locul 9 în Liga 1, cu 23 de puncte. La un moment dat, se afla pe locul 2.

Reclamă