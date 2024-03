Dorinel Munteanu e pe "val" la Oţelul, dar ar putea pleca de la echipă! Situaţia dezastruoasă cu care se confruntă echipa - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Dorinel Munteanu a mai transmis că Oţelul se confruntă cu probleme serioase din punct de vedere financiar, deoarece se „chinuie” să-şi plătească jucătorii.

„Eu mai am contract până în vară la Oţelul, sunt în obiectiv, vreau să rămână echipa în Liga 1 şi după vom vedea. Mai sunt câteva luni, foarte grele pentru noi, nu doar sportiv. Ne chinuim să ne plătim jucătorii.

Am început de jos, am preluat echipa din Liga a 3-a, ambiţiile mele sunt foarte mari, îmi doresc ca situaţia financiară să se îmbunătăţească ca să putem pretinde la mai mult. Ratând obiectivul, de a fi în primele şase, singurii vinovaţi am fost noi, am pierdut multe puncte acasă. Avem Cupa României, să ne clasăm cât mai sus”, a declarat Dorinel Munteanu, la conferinţa de presă de după duelul cu FCU Craiova.

Adrian Mititelu și fiul său au intrat peste jucători în vestiar! Decizie radicală după FCU Craiova – Oțelul 1-2

Adrian Mititelu și fiul său au intrat peste jucători în vestiar, imediat după FCU Craiova – Oțelul 1-2! Patronul echipei din Bănie a „luat foc” după o nouă înfrângere a echipei sale.

Potrivit informațiilor Antena Sport, Adrian Mititelu și fiul său, Adrian Mititelu Jr, au intrat peste jucătorii de la FCU Craiova în vestiar, imediat după finalul partidei.

„Ședința” lui Adrian Mititelu a durat aproximativ 45 de minute, timp în care patronul nu i-a lăsat pe jucători să meargă la interviurile obișnuite, de la finalul unui meci. Totuși, Adrian Mititelu a fost nevoit să se răzgândească, pentru ca echipa sa să nu primească o sancțiune. În cele din urmă, elevii lui Nicolo Napoli au fost lăsați să apară în fața camerelor de filmat. FCU Craiova 1948 a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a doua a play-out-ului Ligii 1. Golurile au fost marcate de Bauza ’39 pentru gazde şi Cisoti ’17 şi Cisse ‘52 pentru oaspeţi. În minutul 30, oaspeţii au ratat un penalty prin Cisoti.

