Dublul finalist de Champions League, ajuns în fotbalul românesc, cucerit de FCSB: „Jucători atât de valoroși!” - Antena Sport

Dublul finalist de Champions League cu Bayern, ajuns în fotbalul românesc, la Adunații Copăceni, s-a declarat cucerit de FCSB. Danijel Pranjic a transmis că a urmărit mai multe partide ale campioanei, fiind surprins de jucătorii pe care îi are.

FCSB s-a calificat în optimile Europa League, acolo unde se va duela cu Lyon. Pranjic susține că toți fanii români ar trebui să fie mândri de rezultatele campioanei, din acest sezon european.

Danijel Pranjic a dezvăluit că a fost la mai multe meciuri ale FCSB-ului, de când s-a mutat în România. Croatul ajuns la 43 de ani a avut doar cuvinte de laudă la adresa campioanei și i-a remarcat pe Darius Olaru și pe Daniel Bîrligea.

„Pentru mine, de departe cea mai bună echipă este FCSB, este echipa pe care am urmărit-o cel mai mult, am fost și la câteva meciuri să îi văd live, primul meci pe care l-am văzut a fost FCSB – CFR Cluj.

Când am văzut ce jucători și ce lot au, atât de valoroși pentru Liga 1, am văzut doi fundași atât de valoroși și pe Olaru la mijloc, acum am înțeles că e accidentat, și pe atacantul luat de la Cluj, îți dai seama că sunt o echipă serioasă.