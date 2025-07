Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu înainte de Rapid - CFR Cluj: „Îi urez baftă” - Antena Sport

Nu m-am înșelat cu el. Am dat atunci mulți bani pentru el și nu am ascultat de nimeni, pentru că am avut încredere în ce am văzut eu la el.

Am refuzat 4 oferte clare. Nu mai vreau să vorbesc de sume de transfer. Eu știu cât valorează și nu mă grăbesc să îl dau. La câte oferte are sigur va veni oferta corectă.

Nu o să spun clubul, pentru că așa ne-am înțeles. Sunt profesioniști și vor să îl prezinte ei, așa cum este normal. Eu cred că în câteva zile se rezolvă transferul”, a declarat Neluţu Varga, conform prosport.ro.