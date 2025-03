"Duce cam jos nivelul". Mihai Stoica, replică dură pentru Marius Şumudică. Antrenorul l-a atacat pe preşedintele campioanei înaintea meciului - Antena Sport

Schimb de replici dure între Mihai Stoica şi Marius Şumudică înaintea meciului direct. Rapid şi FCSB joacă duminică seara, de la ora 20.00, pe Arena Naţională. Primul care a atacat a fost antrenorul giuleştenilor. Asta din cauza faptului că Stoica şi-ar fi dorit ca Radu Petrescu să arbitreze disputa de pe Arena Naţională. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB nu s-a lăsat mai prejos.

Mai mult, Marius Şumudică i-a cerut demisia lui Stoica din postura de analist TV. Oficialul campioanei nici nu se gândeşte să renunţe la post.

Mihai Stoica, replică pentru Marius Şumudică

Mihai Stoica i-a dat replica lui Marius Şumudică. Asta după ce antrenorul i-a transmis că ar trebui să aleagă între cele două locuri de muncă. Mai mult, Șumudică a mai spus că are informații potrivit cărora Radu Petrescu, cel care va conduce de la centru meciul de duminică, are o antipatie față de Rapid. „Practic, toată construcția lui Șumudică nu are nicio bază. Nimeni nu a spus nimic despre Radu Petrescu. E logic și repet: te uiți… habar n-am cum se fac delegările, dar știu că trebuie să vină rândul lui.

Nu ne-a arbitrat nici pe noi, nici pe Rapid. Cât de evident putea să fie că el va fi? Altcineva nu avea cine să fie. Eu am o convenție cu cei de la Rapid, cu Săpunaru, iar eu sunt om de cuvânt. Dacă am spus că nu am să atac Rapidul niciodată, nu am să-l atac. Cei de la Rapid nu ne-au atacat. Era convenția să nu ne atace nici ei. Acum nu vreau să cad în plasa întinsă, să spun ceva care să inflameze spiritele, iar mâine să iasă scandal.

Îmi dă sfaturi… Eu nu am siguranța materială pe care o are el ca să pot alege. Știu că și el a cochetat cu meseria asta de analist. Am să-i dau și eu un sfat: ca să nu se mai enerveze când dă peste emisiuni după ce caută melodii, să caute pe Spotify. Pe Spotify găsești foarte ușor melodii. Eu, în mașină, ascult muzică pe Spotify, în rest nu. N-am chef de replici și de întreținut polemici. Duce cam jos nivelul… Dacă vrea o polemică, nu sunt la nivel de Tazz și gogoși. Nici nu mănânc zahăr, începe și postul, o să fiu pe vegan o perioadă lungă.