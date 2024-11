Dumitru Dragomir a anunţat cine este noul Florin Răducioiu, în Liga 1: "Va fi vândut pentru 10 milioane de euro" - Antena Sport

Dumitru Dragomir e şi el uimit de evoluţiile lui Daniel Bîrligea. Atacantul venit pentru două milioane de euro de la CFR Cluj are deja 12 goluri marcate în toate competiţiile acestui sezon. Fostul şef de la Ligă susţine că internaţionalul de 24 de ani poate pleca şi pe 15 milioane de euro din Liga 1.

„Depinde de mijlocași. Bîrligea poate să fie un vârf așa cum a fost Răducioiu. Poate să fie fotbalist foarte bun, dar cu o singură condiție: să aibă un mijlocaș care să-l pună în poziție de șut. El are execuții foarte rapide.

Dumitru Dragomir: „Bîrligea poate pleca pe 15 milioane de euro”

Echipa națională șchioapătă fără Drăguș. El are capacitate de efort cum nu are nimeni de la echipa națională. Bîrligea se face de 15 milioane de euro. Dacă nu îl vinde Gigi pe 10 milioane într-un an, să nu-mi ziceți Dragomir.

Îi pare rău lui Neluțu, dar avea nevoie de bani. S-a dus bine, i-a și dat-o bine (n. r. la golul cu Cipru), fără preluare, fără nimic, e greu. Are capacitate de efort, face pressing. Dacă nu te ajută plămânii, nu ai cum să faci”, a spus Dragomir, citat de fanatik.ro.

Bîrligea, omul momentului la FCSB

Daniel Bîrligea este omul momentului la FCSB! Atacantul a fost transferat la începutul lunii septembrie de la CFR Cluj. De atunci, fotbalistul în vârstă de 24 de ani este aproape nelipsit din primul 11 al lui Elias Charalambous.