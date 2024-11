Daniel Bîrligea, cifre de senzaţie la FCSB! Atacantul a marcat în vinclu împotriva Unirii Slobozia - Antena Sport

„Se vorbesc prostii. El avea 16.000 de euro salariu, când a plecat de la noi. Tocmai semnase un contract pe patru ani, înainte să se transfere. Până atunci a avut 6000 de euro.

El mai putea sta la noi, dar am pățit-o de «n» ori că nu am vândut jucătorii când au avut oferte și apoi i-am dat pe bani mai puțini. Sunt pățit și nu trebuie să îmi spună nimeni. În plus, să se bucure și Gigi Becali de el, pentru că așa e frumos. Să fie toată lumea mulțumită”, a spus Neluțu Varga, la prosport.ro.