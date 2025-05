Dumitru Dragomir a dat cărţile pe faţă! Planul lui Dan Şucu, devoalat: "Nu mai lua la duzină" - Antena Sport

Fostul şef al LPF, Dumitru Dragomir l-a dat de gol pe patronul celor de la Rapid, Dan Şucu. Acesta a făcut publică o discuţie pe care a avut-o cu omul cu banii din Giuleşti. Şucu este extrem de dezamăgit de un nou sezon ratat al celor de la Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Şucu i-a spus lui Dumitru Dragomir ce îi lipseşte la Rapid. Şucu l-a lăudat pe managerul celor de la FCSB, Mihai Stoica. Echipa roş albastră a luat titlul pentru al doilea sezon consecutiv.

Dragomir a dezvăluit discuţia cu Dan Şucu

Dumitru Dragomir i-a dat mai multe sfaturi lui Dan Şucu şi a tras concluzia. În Liga 1 sunt doar doi manageri foarte buni. Este vorba despre Mihai Stoica, de la FCSB şi Dani Coman, de la FC Argeş. „Poți să ai cel mai tare manager din lume, dacă nu ai jucători nu faci nimic. ‘Ia 2-3 de valoare, Dane, nu mai lua la duzină’. M-a invitat în Italia să văd Genoa cu el. ‘Sunt bătrân, dar într-una din zile când ai private o să merg cu tine la un meci acolo’.

Și atunci mi-am dat seama că Șucu începe să se priceapă la fotbal. Mi-a zis că o să încerce să ia 1-2 jucători. ‘I-am zis nu mai lua 5, ia 2 de valoare!’ M-am gândit imediat să fac eu o evaluare a managerilor din fotbalul românesc. Știi câți sunt? Meme Stoica și Dani Coman de la FC Argeș. Atât, în toată țara.

Eu nu m-am gândit la asta până nu mi-a deschis ochii Șucu. El a zis în felul următor. ‘FCSB are și manager bun, pe Meme Stoica’. Am zis ‘da, de acord, dar fără echipă bună?’ Și am zis stai să fac eu o evaluare a managerilor din prima ligă. Și i-am luat pe rând. Cârțu nu are o implicare în care să decidă. Gigi îl ascultă pe Meme. Iar ăsta la Pitești, ce spune aia se face”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.