"E frustrant!" Costel Gâlcă, uluit de ratările din derby-ul cu Dinamo: "Portarul lor a scos mingi imposibile!" - Antena Sport

Costel Gâlcă a fost extrem de supărat după ce echipa sa nu a reuşit să câştige derby-ul cu Dinamo, deşi olteni au ratat câteva ocazii monumentale.

După ce Alexandru Mitriţă a spus că echipa sa merita să câştige la scor derby-ul cu Dinamo, şi Costel Gâlcă e de părere Universitatea Craiova ar fi meritat să învingă.

Costel Gâlcă nu îşi explică ratările din derby-ul cu Dinamo

„E frustrant să ai 4-5 ocazii clare şi să nu câştigi acest meci. Ei au avut cornerul şi o ocazie prin Cârjan, şi nimic mai mult. Am avut ocaziile clare, e păcat. Ne doream să înscriem mai mult. Am dat peste un portar care a scos mingi imposibile. Lukic a făcut o primă parte bună. A avut şansa să marcheze, dar nu a marcat. Dar a făcut un efort de echipă foarte bun. Am avut ocazii şi e frustrant că nu putem să câştigăm. Sper ca la următorul meci să înscrie.

E mai greu pentru noi să putem să luăm ceea ce ne dorim. Avem discuţii cu unii atacanţi, sperăm ca săptămâna viitoare să poată veni măcar unul. Putem să mai înbunătăţim jocul. Adeversarul este unul bun, per total sunt mulţumit de ce am văzut pe teren. Doar că nu am putut să marcăm. A fost un moment de neatenţie, numai pe acolo puteau marca. Vine un alt meci important, cu Rapid, şi ne dorim să şi câştigăm. E foarte important să acumulăm puncte. Sper să se întoarcă şansele din seara asta, trebuie să fie un echilibru în fotbal. Îmi doresc ca la următoarele meciuri să marcăm„, a spus Costel Gâlcă la digisport.ro.

Alexandru Mitriţă a fost devastator la declaraţii după Craiova – Dinamo 1-1

Alexandru Mitriţă a deschis scorul din penalty în derby-ul pe care Universitatea Craiova l-a terminat la egalitate cu Dinamo, scor 1-1. Deşi au ratat mai multe ocazii monumentale, oltenii nu au reuşit să se impună. Mitriţă a ajuns la 9 goluri marcate în acest sezon al Ligii 1, iar la finalul meciul a fost dezamăgit că echipa sa nu a reuşit să se impună.