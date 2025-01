Alexandru Mitriţă a fost devastator la declaraţii după Craiova - Dinamo 1-1: "Nu vrea să fiu arogant!" - Antena Sport

Alexandru Mitriţă a deschis scorul din penalty în derby-ul pe care Universitatea Craiova l-a terminat la egalitate cu Dinamo, scor 1-1. Deşi au ratat mai multe ocazii monumentale, oltenii nu au reuşit să se impună.

Mitriţă a ajuns la 9 goluri marcate în acest sezon al Ligii 1, iar la finalul meciul a fost dezamăgit că echipa sa nu a reuşit să se impună.

Alexandru Mitriţă a făcut show la declaraţii după Craiova – Dinamo 1-1

„La pauză trebuia să fie 3-0 pentru noi, nu am marcat. A doua repriză am avut două ocazii mari. Am ratat singuri cu portarul, e supărare mare. Nu a vrut să intre, ne dorim să marcăm, fiecare vrea să marcheze. Sperăm ca la meciul următorul meci să marcăm.

Trebuia să marcăm mai multe goluri în seara asta. Am spus că trebuie să intrăm atenţi, mingea lui Maldonado trebuie să fie degajată mai puternic. Nu vreau să fiu arogant, dar trebuia să se termine 4-1 sau 5-1. Avem nevoie de puncte, pot să spun că am pierdut două puncte. Sunt echipe puternice şi trebuie să facem puncte. Ne aşteaptă un meci greu cu Rapid”, a spus Alexandru Mitriţă la digisport.ro.

Universitatea Craiova – Dinamo 1-1. Portarul Roşca, eroul „câinilor”! Jucătorii lui Gâlcă au ratat mai multe ocazii uriaşe

Gazdele au deschis scorul în minutul 36, dintr-un penalty dictat pentru un fault comis în suprafaţa de pedeapsă de Kennedy Boateng. A transformat Alexandru Mitriţă şi oltenii au intrat în avantaj la cabine. Dinamoviştii au egalat imediat după pauză, prin Kennedy Boateng, în minutul 48, apoi gazdele au avut câteva ocazii importante, salvate de portarul bucureştenilor, Alexandru Roşca, iar partida s-a terminat la egalitate, 1-1.