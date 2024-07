"E grav" Marius Şumudică îl atenţionează pe Neil Lennon, după gestul făcut către fanii Rapidului: "Nimeni nu te iartă" - Antena Sport

Marius Şumudică îl atenţionează pe Neil Lennon, după gestul făcut către fanii Rapidului. Giuleştenii au obţinut un rezultat de egalitate la ultima fază a meciului cu CFR Cluj de pe teren propriu, atunci când Hasani a marcat în minutul 90+7.

Imediat după golul care a asigurat un punct pentru Rapid, Neil Lennon a făcut mai multe gesturi către suporterii giuleşteni.

„E grav” Marius Şumudică îl atenţionează pe Neil Lennon, după gestul făcut către fanii Rapidului: „Nimeni nu te iartă”

Marius Şumudică, fost jucător şi antrenor la Rapid, este de părere că Neil Lennon a greşit şi că nord-irlandezul va fi vânat de fanii rapidişti la fiecare pas greşit:

„Eu am fost antrenor în Giulești și știu ce înseamnă. Nu știu împotriva cui era îndreptat gestul lui Lennon. Le zice să nu mai vorbească și le arată urechea sau ceva de genul ăsta. Eu am greșit în cariera mea și am încercat să scot din portofoliul meu aceste gesturi necugetate.

Când tu ai un gest de genul ăsta într-o țară străină, în momentul în care intri în Giulești, în groapa cu lei, nimeni nu te iartă. Poți fi vânat, de acum încolo, oricând.