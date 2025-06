"E în pole-position" Gică Popescu a anunţat cine este favorit să îl înlocuiască pe Gică Hagi pe banca Farului! - Antena Sport

“Acum că s-a terminat contractul meu cu Metaloglobus pot să spun următoarele: dacă nu am fi promovat, aş fi fost foarte trist să plec de la acest club…acum că am promovat, sunt foarte fericit că pot să plec lăsând jucătorii în Superliga…m-ar fi durut enorm să îi văd în liga a 2-a şi eu să merg la un alt club pentru că ştiu câtă suferinţă au simţit în momentele grele şi cât de mult ne-a durut zi de zi auzind multe voci întrebându-ne timp de luni de zile: dar voi chiar vreţi să promovaţi? Nu doar că am vrut, dar am şi promovat”, a transmis Ianis Zicu pe contul lui de Facebook.

Metaloglobus – Poli Iași 1-0. Echipa lui Ianis Zicu a promovat în Liga 1

Metaloglobus a promovat pentru prima oară în Liga 1. Echipa lui Ianis Zicu a învins-o pe Poli Iaşi cu 1-0, în returul barajului de promovare/retrogradare, după ce meciul tur s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Dragoş Huiban a fost eroul celor de la Metaloglobus. El a înscris în minutul 85, asta după ce a marcat şi în tur. De cealaltă parte, echipa lui Vasile Miriuţă a retrorgadat în liga secundă.

Metaloglobus (4-3-3): Gavrilaș – Kouadio, Cara, Isahh, Sava – A. Irimia, Morai, Honciu – Milea, Visic, Huiban

Rezerve: Nede, Lis, Cazan, Gheorghe, Sârbu, Zakir, D. Irimia, Neacșu, Dumitru

Antrenor: Ianis Zicu

Poli Iași (4-2-3-1): J. Fernandez – Adăscăliței, Silva, Boben, Ispas – Bordeianu, Gouet – Tailson, A. Roman, Ștefanovici – Camara

Rezerve: Ailenei, Creț, D. Ciobanu, Umar, Gouet, M. Tănasă, V. Ilie, Nardini, Skuka

Absenți: R. Moise, Samayoa, Guilherme (accidentați).

Antrenor: Vasile Miriuță