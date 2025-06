Ianis Zicu, mesaj la 7 dimineaţa: "Nu am dormit de 24 de ore! Sunt foarte fericit că pot să plec lasând jucătorii în Liga 1" - Antena Sport

Al doilea om cu care am interacţionat atunci a fost patronul clubului care mi-a dat de înţeles că am să fiu lăsat să lucrez pe partea sportivă aşa cum îmi doresc…adică să fac echipa de start şi schimbările şi doar eu să am contact cu vestiarul…l-am simţit din prima clipă ca fiind un om sincer şi aşa a fost până la finalul acestei aventuri. I-am cunoscut familia lui Imad şi toţi au fost foarte corecţi cu mine şi cu jucătorii….iar de acolo a început povestea cu adevărat frumoasă pe care am trăit-o zi de zi cu aceşti jucători la antrenamente şi meciuri…sunt atât de multe momente frumoase din punct de vedere sportiv şi uman încât nu o să stau să le detaliez..şi alte momente de suferinţă…greu de descris şi în scris….am avut sprijinul lui GIGEL COMAN care şi-a dedicat aproape tot timpul lui, băieţilor pentru a avea minimul necesar din punct de vedere organizatoric şi pe această cale îi mulţumesc în numele staff-ului şi al jucătorilor şi îl considerăm cu toţii un prieten pe viaţă! Un sufletist cum rar mi-a fost dat să văd!

Mi-am făcut prieteni în acest club şi am cu mine o sumedenie de momente pe care am să le păstrez în sufletul meu mereu…dar de acum pot să mă gândesc în linişte la decizia pe care am să o iau legată de viitorul meu sportiv…le doresc mult succes în viitorul sezon celor din club şi jucătorilor.

Acum că s-a terminat contractul meu cu Metaloglobus pot să spun următoarele: dacă nu am fi promovat, aş fi fost foarte trist să plec de la acest club…acum că am promovat, sunt foarte fericit că pot să plec lăsând jucătorii în Superliga…m-ar fi durut enorm să îi văd în liga a 2-a şi eu să merg la un alt club pentru că ştiu câtă suferinţă au simţit în momentele grele şi cât de mult ne-a durut zi de zi auzind multe voci întrebându-ne timp de luni de zile: dar voi chiar vreţi să promovaţi? Nu doar că am vrut, dar am şi promovat”, sunt pasaje din mesajul lui Ianis Zicu.