"E violator? E interlop?" Daniel Niculae, apărat în scandalul uriaş de la Rapid: "Se pot întâmpla nenorociri" - Antena Sport

Orice președinte de club sau director sportiv vorbește cu șefii de galerie. Dacă ei sunt urmăriți și noi interacționăm cu ei, nu înseamnă că suntem părtași. La cum îl cunosc eu pe Nico, sunt convins că el nu ar face așa ceva. El nu ar fi permis să se intre cu așa ceva în stadion. În toate galeriile se întâmplă astfel de lucruri. E adevărat, dar să ajungi să îl iei pe Daniel Niculae la 6 dimineața pentru niște materiale pirotehnice. Are și el familie, are și el copii, are și el mamă, se pot întâmpla niște nenorociri.

Daniel Niculae ce e? E violator? E interlop? E un președinte care a interacționat cu un șef de galerie”, a spus Dani Coman la digisport.ro.

Dan Şucu, o nouă reacţie după ce Daniel Niculae a fost „săltat” de mascaţi

Dan Şucu a avut o nouă reacţie după ce preşedintele Rapidului, Daniel Niculae, a fost ridicat de mascaţi. „Nico” a fost dus la audieri de către autorități și este cercetat într-un dosar de materiale pirotehnice, dar și de încălcare a regimului armelor și munițiilor.

„E ceva în afara lucrurilor cu care eşti obişnuit zi de zi. Acum avem informaţii suplimentare. Am văzut foarte puţin din toate datele care sunt acum în dosar, am văzut partea crae avea legătură cât de cât cu Daniel. Respectarea legii este esenţială oriunde suntem. Aş face o o diferenţă majoră între bătaie, violenţă şi torţe aprinse. A fost acolo împreună cu avocatul, a făcut cercetarea este în continuare. Trebuie să respectăm legile României.

Nu putem face o echivalare între violenţă, torţe şi violenţă, distrugeri şi aşa mai departe. Nu cunosc asta cu armele, nu mi-l imaginez pe domnul Niculae cu mitraliera în mână. Dacă aş ştii că în casa lui Daniel este un arsenal de arme şi muniţii, aş fi avut o problemă. Dar nu cred. Aștept și eu în clipa de față să văd mai multe date de dosar. Nu cred că va dura mult, dânșii par hotărâți să meargă înainte.

Și speranța noastră e ca va fi un mod și mai serios de a constitui un grup, nu infracțional, de a ne suda împreună. Pentru mine, sâmbătă a fost cea mai frumoasă seară pe care am trăit-o în fotbal. Joi nu mai e la fel de frumos. Sper vineri să fie frumos din nou. Mă simt de parcă sâmbătă a fost o nuntă frumoasă, iar acum de parcă la sfârșitul nunșii a venit cineva și a aruncat vopsea neagră pe rochia miresii.„, a spus Dan Şucu într-o conferinţă de presă.

