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Ei sunt fotbaliștii care l-au “vrăjit” pe Gigi Becali: “Când au mingea la picior, îmi place să mă uit la ei”

Andrei Nicolae Publicat: 21 iunie 2026, 16:29

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Ei sunt fotbaliștii care l-au vrăjit pe Gigi Becali: Când au mingea la picior, îmi place să mă uit la ei

Ce spune Gigi Becali despre revenirea lui Neubert la FCSB. Foto: Profimedia

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Gigi Becali a avut o intervenție în cadrul unei emisiuni și pe lângă discuțiile legate de noul sezon ce o așteaptă pe FCSB, latifundiarul din Pipera a discutat și despre fotbalul extrern. Deși patronul roș-albaștrilor a recunoscut că nu se uită atât de des la ce se joacă în afara României, a ținut să numească trei jucători pe care îi apreciază, respectiv Lamine Yamal, Michael Olise și Vinicius Junior.

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Superstarurile din străinătate sunt “la ani lumină” distanță de jucătorii din Liga 1 la nivel de calitate, însă asta nu-l convinge pe Gigi Becali să urmărească foarte mult partide din Premier League, Ligue 1, La Liga, Serie A sau Bundesliga. Totuși, patronul de la FCSB nu este străin de ce se întâmplă în cele mai tari campionate din lume și a demonstrat recent asta.

Yamal, Olise și Vinicius, preferații lui Gigi Becali

În cadrul intervenției în care a anunțat că transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat, Becali a spus care sunt jucătorii din afară pe care îi apreciază pentru modul în care evoluează pe teren. Din declarațiile finanțatorului reiese faptul că are o afinitate pentru fotbaliștii “sclipitorii”, ținând cont că i-a numit pe Vinicius, Olise și pe Lamine Yamal.

Mă interesează pe mine cu cine joacă Franța? Pe Vitinha îl știu că jucase el într-un meci, Paris cu Bayern, da. Dacă joacă Real cu Barcelona mă uit, dar nu că țin cu una dintre ele, că îmi place spectacolul.

Dacă mă uit la Franța, mă uit că îmi place de Olise ăla cum joacă. Sau când joacă Barcelona mă uit la Yamal. Sau când joacă Real mă uit la ăla, atacantul ăla de joacă în stânga, Vini, da. Sunt anumiți jucători care îmi plac mie. Când au mingea la picior, îmi place mie să mă uit la ei“, a spus patronul de la FCSB, potrivit digisport.ro.

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