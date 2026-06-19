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Răsturnare uriaşă de situaţie: Anderson Ceara nu mai ajunge la FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul

Viviana Moraru Publicat: 19 iunie 2026, 19:33

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Răsturnare uriaşă de situaţie: Anderson Ceara nu mai ajunge la FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul

Gig Becali / hepta.ro

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Dat ca şi transferat la FCSB, Anderson Ceara nu va mai ajunge la formaţia roş-albastră. Gigi Becali a dezvăluit că mutarea mijlocaşului brazilian a picat, în cele din urmă.

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FCSB ajunsese la un acord cu cei de la Csikszereda, în privinţa lui Anderson Ceara. Gigi Becali era dispus să plătească suma de 500.000 de euro în schimbul brazilianului.

Anderson Ceara nu va mai fi transferat de FCSB

Întrebat despre transferurile pregătite la FCSB, Gigi Becali a anunţat că, în cele din urmă, Anderson Ceara nu va mai ajunge sub comanda lui Marius Baciu. Patronul de la FCSB nu a vrut să ofere mai multe detalii de la negocierile cu cei de la Csikszereda.

“Anderson Ceara l-am dat inapoi, nu mai este. A cazut transferul, nu mai are rost, vorbim acum de ce? Nu pot să spun. Voi o să aflați, dar nu pot să spun eu. Nici nu va fi”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Anderson Ceara a venit la Bucureşti, în urmă cu câteva zile, şi a oferit declaraţii despre transferul la FCSB. Brazilianul spunea că mai are de făcut doar vizita medicală, însă totul a picat pe ultima sută de metri, astfel că va rămâne la Csikszereda.

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“Un club nou, o nouă provocare. Sunt fericit pentru asta. Sunt pregătit pentru această provocare, e un club mare.

Aşa cum am spus sezonul trecut, îmi doream să joc la o echipă mare şi acum joc, la cea mai mare echipă din România. (n.r: Totul e gata?) Nu încă. Am de făcut vizita medicală, atât. Aşteptăm să fac asta, după care e gata (n.r: transferul)”, a declarat Anderson Ceara, despre transferul la FCSB.

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