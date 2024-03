Elias Charalambous, mesaj direct după FCSB - Sepsi 2-1: „Nu am realizat nimic! Trebuie să rămânem umili” - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, acesta le-a mulțumit suporterilor și a dezvăluit că echipa a avut mare nevoie de fani la partida cu Sepsi.

„A fost important să începem playoff-ul cu o victorie. Sunt doar 3 puncte în plus, trebuie să rămânem umili. Nu am realizat nimic, trebuie să continum să muncim. De săptămâna viitoare trebuie să începem din nou să muncim.

După meciul cu Rapid a trebuit să avem o reacție, să câștigăm următorul meci. Asta am vrut astăzi, să obținem cele 3 puncte.

Chiar dacă am câștigat, nu s-a întâmplat nimic. Trebuie să rămânem umili și să continuăm.

Adversarii nu au avut ocazii, au atacat doar când am făcut noi greșeli. Am decis să facem anumite schimbări, ok, dar important este că am câștigat meciul!

„Venim după o înfrângere usturătoare. Două zile foarte grele după meci, două zile nedormite, stres, gânduri necurate. Ăsta este fotbalul, la o săptămână ai şansa să te remarci din nou. Este un plus, normal. Ne-am bucurat, până la urmă nici nu mai ştii dacă să te bucuri sau nu. Erau 15 puncte, sunt 7 acum, înainte de meci erau 4.

(n.r. despre gol) L-am simţit, am simţit fundaşul, m-am uitat înainte să primesc mingea, mi-am uitat Am vorbit cu cineva înainte de meci şi mi-a spus să îi dau în scurt.

(n.r. despre gol) L-am simţit, am simţit fundaşul, m-am uitat înainte să primesc mingea, mi-am uitat Am vorbit cu cineva înainte de meci şi mi-a spus să îi dau în scurt.

La penalty, calc şi eu o dată şi fac penalty. E penalty, clar. În meci am reacţionat ca şi cum n-ar fi fost. Dar e normal să încerci ceva pentru tine.

Înainte urmăream echipele, acum urmărim să nu fim urmăriţi. Cred că vom fi campioni.

Am avut ocazia cu stângul. Am ieşit pentru că nu mai puteam, am făcut foarte multe sprinturi. Am zis să îi las locul unui coleg mult mai proaspăt care ştiam că va da totul pentru echipă.

Mă bucur că am fost convocat. Îmi era dor de naţională, de colegi. De-abia aştept să începem treaba pentru că a trecut foarte repede timpul de la calificare. De-abia aştept să ne pregătim şi să facem o figură frumoasă”, a spus Florinel Coman

