Florinel Coman, reacţie uluitoare despre penalty-ul pe care l-a comis! A recunoscut că a încercat să îl păcălească pe arbitru! - Antena Sport

Am avut ocazia cu stângul. Am ieşit pentru că nu mai puteam, am făcut foarte multe sprinturi. Am zis să îi las locul unui coleg mult mai proaspăt care ştiam că va da totul pentru echipă.

Mă bucur că am fost convocat. Îmi era dor de naţională, de colegi. De-abia aştept să începem treaba pentru că a trecut foarte repede timpul de la calificare. De-abia aştept să ne pregătim şi să facem o figură frumoasă”, a spus Florinel Coman, la digisport.ro.

Faza la care Florinel Coman a făcut penalty

Faza la care Florinel Coman a făcut penalty. În prima parte a duelului de pe Arena Națională, centralul Horațiu Feșnoc a dat penalty pentru covăsneni, la un duel dintre Debeljuh și Coman.

În minutul 23 al duelului de pe Arena Națională, balonul a ajuns la Gabriel Debeljuh, care era în interiorul careului celor de la FCSB.

Florinel Coman i-a luat inițial balonul jucătorului de la Sepsi, dar după un duel între cei doi, fostul jucător de la CFR Cluj a căzut, iar centralul Horațiu Feșnic a dictat penalty. Arbitrii din camera VAR nu l-au chemat pe acesta la monitor, pentru a revedea faza.

Tot Gabriel Debeljuh a fost cel care a executat lovitura de la 11 metri și a reușit să restabilească egalitatea.

Cum arată echipele de start de la duelul dintre FCSB și Sepsi: