"Este vorba doar de clauză?" Ce a spus Costel Gâlcă despre riscul de a fi demis de Mihai Rotaru, după Craiova - FCSB 1-1 - Antena Sport

Costel Gâlcă a avut prima reacţie după meciul Universitatea Craiova – FCSB, scor 1-1, din etapa a 15-a a Ligii 1. Antrenorul oltenilor a vorbit despre riscul de a fi demis de Mihai Rotaru.

Gâlcă a fost criticat dur de patron şi a fost băgat în şedinţă. Rotaru nu şi-a dorit să îi achite clauza de reziliere de 500.000 de euro, motiv pentru care nu s-a produs nicio modificare pe banca tehnică.

Costel Gâlcă, anunţ despre riscul de a fi demis de Mihai Rotaru

Universitatea Craiova nu a reuşit să iasă din criză nici cu FCSB. Alb-albaştrii au ajuns la patru meciuri la rând fără victorie în campionat. Gâlcă a recunoscut că nu este sigur că va rămâne la echipă.

„Sincer mă aşteptam să putem înscrie în prima repriză, dar parcă am avut momente în care am fost prea temători. Am luat şi golul dintr-o greşeală a noastră. A doua repriză a fost într-adevăr foarte bună, nu mai aveam nimic de pierdut.

Chiar dacă am fost cu un om mai puţin, am putut să ne creem ocazii de gol. La capitolul ăsta suntem datori, nu putem să marcăm chiar dacă avem ocazii.