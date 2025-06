Denis Popescu, dezvăluiri de senzaţie după medaliile de la Europenele U23! Cum l-a ajutat David Popovici - Antena Sport

Denis Popescu pare că îi calcă pe urme serios lui David Popovici. Sportivul român a reuşit să câştige două medalii la Europenele U23 din Slovacia. A câştigat aurul la proba de 100 de metri fluture apoi şi bronzul la 50 de metri fluture. Campionul nostru s-a specializat pe înotul la probele de spate.

Denis Popescu a fost o mare revelaţie la Europenele U23. Asta pentru că David Popovici e deja o stea a nataţiei mondiale. Mai mult, Popescu a mai avut o prezenţă în finale pe lângă cele două medalii.

Denis Popescu a primit sfaturi de la David Popovici

Denis Popescu recunoaşte. Şi-a îndeplinit un vis odată cu cele două medalii cucerite la Europenele U23. Nu vrea însă să se oprească aici. Speră să dea lovitura şi la Mondialele din Singapore. “Cu siguranţă, visam lucrul acesta şi mi-l doream. Mă bucur că a fost şi realitate şi că mi-am demonstrat că se poate. A fost o experienţă unică. Să câştigi nu se compară cu nicio altă medalie. Să fii campion e cea mai unică senzaţie. Ţin minte că mi-a spus şi David că e dependent de senzaţia asta. Da, cu siguranţă mai vreau. Cu siguranţă o să vreau să mă autodepăşesc pe viitor”, spus Denis Popescu, la revenirea în România.

Sportivul român a dezvăluit unde vor ajunge cele două medalii pe care le-a cucerit în Slovacia. Acestea au deja rezervat un loc special. “Nu vreau să pun presiune pe mine. Psihicul e cel mai important. Presiunea din afară e enormă, pe lângă că îţi pui tu singur presiune de obicei. Eu sunt din Reşiţa, le duc acasă. Am panouri pe hol. Merg acasă, în vacanţă şi au un loc mai special pentru ele. David e un factor important în pregătire face multe lucruri impreuna. Ne antrenăm împreună. Ne ajută în tot. Avem un campion olimpic printre noi. Am liber azi şi apoi înapoi la treabă înainte de Mondiale. Nu vreau să fiu la concurenţă cu David. Poate la amicale dacă e. Am mai făcut challengeruri între noi, din când în când. Ne ajută să ne autodepăşim unul pe altul”, a explicat Popescu.

Denis Popescu spune prin ce probleme a trecut la Europeanul U23 din Slovacia. Faptul că s-au disputat outdoor a fost un dezavantaj pentru sportivul nostru. “Pe asta ne bazăm, asta vrem să facem. O să demonstrăm ce am reuşit până acum. A fost un bazin outdoor eu stau porst cu orientarea, n-am punct de reper. La Mondiale vreau în 4 probe şi sper la ce e mai bine. La asemenea nivel nu am înotat niciodată atât de repede. Nu ştiam cum să o iau. Ştiam că sunt primul şi nu voiam să mă deconcentrez. au fost 11 persoane din familia mea, toată lumea. E plăcut să ai susţinători din afară pe lângă echipă”, a mai spus Popescu.