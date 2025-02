„Ești predispus la accidentări?” Elvir Koljic a răspuns fără să stea pe gânduri - Antena Sport

Am ajuns la București, am făcut vizita medicală și, la un moment dat, nu știu exact ora, domnul Rotaru m-a sunat din nou și mi-a spus că nu s-a mai înțeles cu domnul Becali. Mai multe detalii nu știu.

Din punctul meu de vedere, însă, cred că soluția care a venit ulterior a fost mai bună pentru mine. Nu știu cum este pentru Craiova, dar pentru mine, Rapid este cea mai bună alegere.

(n.r. despre contractul cu FCSB) Nu știu exact. Din ce am auzit, se înțeleseseră pentru un contract de un an și jumătate, plus opțiune pentru încă un an. După aceea, nu știu ce s-a întâmplat. Când am ieșit de la vizita medicală, totul s-a schimbat”, a mai precizat bosniacul, conform sursei citate.

Elvir Koljic a semnat un contract valabil pe un an și jumătate cu gruparea din Giuleşti. Bosniacul este cotat la 800.000 de euro pe piața transferurilor, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.