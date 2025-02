Elvir Koljic a rupt tăcerea după ce nu a mai ajuns la FCSB: "Nu s-a înţeles domnul Rotaru cu domnul Becali!" Ce a spus despre debutul de la Rapid - Antena Sport

Elvir Koljic a rupt tăcerea după ce nu a mai ajuns la FCSB. Deşi Gigi Becali anunţase că atacantul va semna cu FCSB, bosniacul a semnat cu Rapid.

Elvir Koljic a debutat la doar două zile după transferul la Rapid, dar a avut o prestaţie catastrofală.

„Un meci de luptă, terenul foarte greu. Am avut ocazii mari şi nu am marcat. Nici nu ştiu cu ce am lovit mingea acolo. Mi s-a mai întâmplat să ratez aşa. Au ratat şi jucători mai buni. Sper să prind încredere în mine. Au fost nişte oferte, eu zic că am ales cea mai bună echipă. Ştiam cine e Rapid, colegii m-au primt bine. Azi a fost primul meci şi îmi pare rău că nu am marcat. Nu ştiu ce s-a întâmplat, mai bine îi întrebaţi pe domnul Rotaru şi domnul Becali. Eu ştiu că nu s-au înţeles domnul Rotaru cu domnul Becali. A fost greu să plec de la Craiova după 6 ani. Vreau să îi mulţumesc, domnul Şumudică ştie ce calităţi am. Mi-a spus să am încredere în mine„, a spus Elvir Koljic la digisport.ro.

Oţelul Galaţi – Rapid 1-1. Două puncte uriaşe pierdute de Rapid în lupta pentru playoff

Maciel a avut prima ocazie la Galaţi, în minutul 11, când a şutat peste poarta oaspeţilor. Folosit ca titular la doar câteva zile după ce a semnat cu giuleştenii, Elvir Koljic a ratat o ocazie uriaşă în minutul 14, când a şutat pe lângă poartă dintr-o poziţie excelentă. Dur-Bozoancă a respins in extremis la lovitura de cap a lui Alex Dobre, din minutul 26, pentru ca în minutul 41 Koljic să rateze din nou, de această dată cu poarta goală, din trei metri. Rapid a deschis totuşi scorul în minutul 74, prin Petrila. Gălăţenii au avut şansa golului în minutul 80, prin Miguel Silva, pentru ca acelaşi jucător să egaleze în minutul 84. Oţelul a trecut pe lângă gol în minuul 90 şi meciul s-a terminat 1-1.

În clasament, Rapid e pe locul 6, cu 39 de puncte, însă din spate vin Sepsi (37 de puncte) şi Petrolul (36 de puncte). Oţelul e pe locul 11, cu 29 de puncte.