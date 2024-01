Fanii Rapidului promit spectacol pe Giulești, chiar dacă nu merg la derby-ul cu Dinamo. Planul galeriei: „Ceva unic în istorie” - Antena Sport

Reclamă

„Diseară putem să scriem împreună o pagină nouă în istoria noastră, să aducem acasă nu doar o victorie, ci și un moment unic care va rămâne în amintirile noastre pentru totdeauna.

Le vom putea povesti nepoților că am fost acolo, în acea zi friguroasă de Ianuarie, atunci când pe Giulești au fost mai mulți suporteri decât pe Arena Națională!

Gestul nostru, de a viziona meciul chiar în casa noastră, sub cerul Giuleștiului, este simbolic, însă poate crea o atmosferă de neuitat. În trecut, am făcut pasiuni și am trăit momente care au marcat istoria Rapidului. Acum, avem ocazia să adăugăm un nou capitol epic.

Așa cum am umilit steliștii, rămânând în istorie ca având asistența cea mai mare pe stadionul de lângă cimitir, așa vom putea umili și maidanezii, fiind mai mulți pe Giulești decât pe Arena Națională, la meci! Ceva unic în istoria fotbalului!

Și, nu în ultimul rând, avem o promisiunea: în cazul unei victorii, jucătorii noștri se vor îndrepta spre Giulești pentru a sărbători alături de noi. Este o ocazie de a crea nu doar istorie, ci și amintiri de neuitat”, au postat suporterii din Peluza Nord Rapid, pe contul de Facebook.

Victor Angelescu, mesaj de luptă după ce fanii lui Rapid nu vor merge la derby-ul cu Dinamo Victor Angelescu a transmis un mesaj de luptă, după ce fanii lui Rapid au anunţat că nu vor merge la derby-ul cu Dinamo. Acţionarul minoritar al giuleştenilor speră ca trupa lui Cristiano Bergodi să câştige duelul de pe Arena Naţională, chiar şi fără fani în tribune. Fanii celor de la Rapid s-au declarat nemulţumiţi de numărul de bilete primit pentru derby-ul cu Dinamo. Aceştia s-au revoltat şi au anunţat că nu vor merge pe Arena Naţională, la derby-ul cu rivalii. Victor Angelescu a declarat că va merge la derby-ul cu Dinamo, chiar dacă fanii nu vor fi prezenţi. Acesta nu va boicota partida, şi îi va susţine pe jucătorii lui Cristiano Bergodi din tribune. De asemenea, oficialul giuleştenilor a mai declarat că absenţa fanilor va conta enorm, însă speră ca Rapid să obţină toate cele trei puncte, din duelul de pe Arena Naţională. „Da, voi merge la meci, normal că merg. Aşa cum fac la majoritatea meciurilor. Mergem pentru că este în Bucureşti, aproape. Suntem solidari cu galeria, dar va merge la meci conducerea. Va conta absenţa lor, avem suporteri care ştiu să facă atmsofera. Vom juca şi pentru ei, sperăm să câştigăm şi fără aportul fanilor”, a declarat Victor Angelescu, conform fanatik.ro.

