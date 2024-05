Farul - Universitatea Craiova 3-3. Mitriţă, eroul oltenilor! Hat-trick cu care oltenii au revenit de la 0-3. Dezastru pentru Hagi - Antena Sport

Min. 90+9: Ratare uriaşă pentru olteni. Raul Silva a avut o şansă uriaşă de a marca!

Min. 90+7: Farul – Universitatea Craiova 3-3! Gol din penalty înscris de Alex Mitriţă, după ce tot el a scos lovitura de la 11 metri. Hat-trick Mitriţă!

Min. 89: Farul – Universitatea Craiova 3-2! Încă un gol pentru Alex Mitriţă. Starul oltenilor a şutat din voleu şi a încins finalul de meci.

Min. 77: Farul – Universitatea Craiova 3-1! Alex Mitriţă a marcat de la 11 metri.

Min. 76: Penalty pentru Universitatea Craiova, după un duel între Ivan şi Grameni. Arbitrul Andrei Chivulete a luat decizia după ce a revăzut faza cu ajutorul sistemului VAR.

Min. 63: O nouă paradă a portarului oltenilor. Popescu a respins şutul lui Vînă. Min. 55: Farul – Universitatea Craiova 3-0! A marcat şi Queiros. Dezastru în apărarea echipei lui Gâlcă. Min. 54: Triplă ratare a lui Louis Munteanu. Atacantul lui Hagi putea reuşi hat-trick-ul! Min. 52: Farul – Universitatea Craiova 2-0! Louis Munteanu a primit o centrare perfectă de la Andronache şi a avut o finalizare de atacant de clasă! Atacantul dorit de FCSB şi Rapid a reuşit al cincilea gol stagional împotriva oltenilor. Min. 48: Ocazie rarisimă pentru constănţeni. Grigoryan a primit o centrare perfectă, dar lovitura lui de cap din trei metri a fost scoasă incredibil de Popescu. Portarul oltenilor a intervenit salvator! Min. 35: Farul – Universitatea Craiova 1-0! Louis Munteanu a înscris din penalty şi şi-a trecut în cont al 11-lea gol stagional. Min. 34: Penalty pentru Farul! Vlădoiu l-a faultat în careu pe Andronache, iar arbitrul a arătat imediat punctul cu var. Reclamă

Min. 29: Farul a fost aproape să dea lovitura! Queiros a şutat năprasnic din afara careului, dar mingea a trecut razant pe lângă bara din stânga lui Popescu!

Min. 1: A început meciul!

Farul: Buzbuchi – Sîrbu, M. Popescu, G. Marins, Ganea – Vînă, Queiros, Grameni – Grigoryan, L. Munteanu, Andronache

Rezerve: Mușat, Dussaut, Grosu, Dănuleasă, Boli, Nedelcu, N. Popescu, Casap, Deaconu, Al. Stoian, Doicaru, Rivaldinho

Antrenor: Gheorghe Hagi

Universitatea Craiova: L. Popescu – Vlădoiu, Zajkov, Silva, Bancu – Al. Crețu, Anzor – Danciu, Houri, Mitriță – Ivan

Rezerve: Lazar, Căpățînă, Soii, Badelj, Ndong, Mateiu, Cîmpanu, Bana, D. Barbu, Blesa, Koljic, Markovic

Antrenor: Costel Gâlcă

Universitatea Craiova se află în acest moment pe locul 3, cu 40 de puncte. Echipa lui Costel Gâlcă o poate egala pe CFR Cluj, ocupanta locului secund, în cazul unui succes la Ovidiu. De partea cealaltă, echipa lui Hagi trebuie să câştige neapărat pentru a mai putea spera la barajul pentru cupele europene.

Farul vine după două înfrângeri, cu FCSB şi Sepsi, şi este pe locul 4, cu 35 de puncte. De partea cealaltă, Universitatea Craiova vine după două victorii. Oltenii s-au impus în meciurile cu Rapid şi FCSB.

Gică Hagi, înaintea meciului cu Universitatea Craiova: „E un meci decisiv”

Gică Hagi a declarat înaintea meciului cu Universistatea Craiova că ultima partidă de pe teren propriu din acest sezon este decisivă. El l-a lăudat şi pe Costel Gâlcă, pentru modul în care a reuşit să îi schimbe pe olteni, după sosirea sa în Bănie:

„Mult a fost, puțin a rămas, suntem la final de an. Avem un meci important, putem spune decisiv, avem nevoie de victorie. Din punctul meu de vedere, cu ei am jucat foarte bine în acest an, sperăm să o facem la fel. Craiova e schimbată de când a venit Costel, un antrenor pe care îl apreciez.

Primul obiectiv a fost intrarea în play-off, ne dorim să participăm în cupele europene. Nu am avut constanță tot anul. Nu am fost la aceeași linie ca anul trecut, mulți jucători accidentați, nu au avut continuitate, puține prezențe, dar când am fost toți echipa a arătat foarte bine. Punctul cel mai negativ au fost accidentările multe, jucătorii au lipsit mult, căpitanul s-a accidentat la început”, a declarat Gică Hagi, la conferinţa de presă premergătoare partidei cu Universitatea Craiova.

