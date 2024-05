Gică Hagi se gândește deja la sezonul viitor: „Asta trebuie să schimbăm!” Ce a spus despre transferul lui Denis Alibec - Antena Sport

Totodată, Hagi a mai precizat că vor exista și plecări de la echipă, în vară, însă până atunci își dorește victoria în ultimul meci disputat pe teren propriu în acest sezon, cu Universitatea Craiova.

„Mult a fost, puțin a rămas, suntem la final de an. Avem un meci important, putem spune decisiv, avem nevoie de victorie. Din punctul meu de vedere, cu ei am jucat foarte bine în acest an, sperăm să o facem la fel. Craiova e schimbată de când a venit Costel, un antrenor pe care îl apreciez.

Primul obiectiv a fost intrarea în play-off, ne dorim să participăm în cupele europene. Nu am avut constanță tot anul. Nu am fost la aceeași linie ca anul trecut, mulți jucători accidentați, nu au avut continuitate, puține prezențe, dar când am fost toți echipa a arătat foarte bine. Punctul cel mai negativ au fost accidentările multe, jucătorii au lipsit mult, căpitanul s-a accidentat la început.

„Alibec decide singur!”

Am avut 6-7 jucători care au lipsit mereu, acesta e primul lucru pe care trebuie să-l schimbăm la anul. Jucătorii să fie sănătoși, să fie la antrenament, să se antreneze bine, că altfel nu ai cum să dai un randament bun. La anul trebuie să schimbăm acest aspect medical.

Vor fi și despărțiri, așa e în viață, le mulțumesc tuturor. N-am știut să trăim ca niște campioni, asta trebuie să învețe. Un campion nu se satură. Vrea să devină mai bun în fiecare zi.

Alibec își decide viitorul lui, nu decidem noi. Nu avem noi banii cei mai mulți, avem limite. E greu să concurezi cu cei mai buni din România. Nu uitați, avem cea mai bună academia, mulți copii. Avem de unde să alegem jucători. La anul veți vedea mulți dintre ei. E un jucător de-al casei, e născut aici, dar totul se rezumă la bani. Asta e realitatea. Toți au nevoie de bani. Și Farul are nevoie dacă vrea să facă performanță, altfel e greu să te ții de ceilalți”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă.

