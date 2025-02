Farul - Petrolul LIVE TEXT (20:00). Duel "de foc" între Gică Hagi și Adi Mutu. "Lupii" atacă locurile de play-off! Echipele probabile - Antena Sport

Adrian Mutu și GIcă Hagi se duelează în etapa cu numărul 24 din Liga 1 / Profimedia Farul Constanța primește vizita celor de la Petrolul Ploiești în ultimul meci din etapa cu numărul 24 a sezonului de Liga 1. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20:00. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Înainte de această partidă, Farul lui Gică Hagi se află pe locul 12 în Liga 1, cu 25 de puncte, la 10 lungimi de primul loc care garantează calificarea în play-off, ocupat, în momentul de față, de Rapid. De cealaltă parte, Petrolul e pe 7 în Liga 1, cu 35 de puncte și poate urca pe locul al 6-lea, în cazul unui rezultat pozitiv. LIVE TEXT | Farul – Petrolul (20:00) Farul primește vizita celor de la Petrolul după ce, în etapa precedentă din Liga 1, a fost învinsă de CFR Cluj, în deplasare, cu scorul de 1-3. De cealaltă parte, Petrolul merge la Ovidiu după victoria cu FC Botoșani, din etapa cu numărul 23. Echipa lui Adi Mutu s-a impus cu scorul de 3-1, la acea partidă. Ultima întâlnire directă dintre Farul și Petrolul a avut loc în luna septembrie a anului trecut. La momentul respectiv, duelul s-a disputat la Ploiești și s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Reclamă

Înainte de acest duel, Gică Hagi s-a plâns de faptul că mai mulți jucători importanți de la Farul nu sunt apți de joc. De asemenea, „Regele” a vorbit și despre obiectivele formației sale.

„Am avut și în club discuții cu fiecare, am încercat să uităm tot ce a fost în trecut. Am făcut ședințe, am vorbit, ne-am antrenat bine, sperăm ca de acum încolo să încercăm să ne atingem obiectivele, participarea în Cupa României și locurile 7-8 în campionat.

Gustavo și Nedelcu lipsesc pentru acest meci, ceilalți s-au întors, Alibec e suspendat. Ne lipsesc victoriile, egaluri am făcut destule. Fanii trebuie să fie aproape, au fost întotdeauna, câștigăm, pierdem, mergem înainte. Trebuie să schimbăm ceva, să îndreptăm ceva, e clar că trebuie să facem asta”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

