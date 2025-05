Salt impresionant pentru Jaqueline Cristian! Românca e în top 50 WTA LIVE după eliminarea de la Roland Garros - Antena Sport

“Sunt fericită. Am avut un ultim game foarte bun. Nu am oferit cadouri. (n.r. Jaqueline) a profitat de şansele ei şi atunci când i-am oferit ocazia, a reuşit să profite. A fost un meci foarte bun. Amândouă am jucat bine, mă bucur că m-am calificat. Mă bucură rezultatul şi modul în care am jucat”, a declarat Iga Swiatek, la finalul meciului cu Jaqueline Cristian, la eurosport.ro.