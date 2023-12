FC Hermannstadt - Universitatea Craiova (14:00) și Farul - Petrolul (17:00) LIVE SCORE. Luptă strânsă pentru play-off-ul Ligii 1 - Antena Sport

Reclamă

Echipele probabile pentru duelul dintre FC Hermannstadt și Universitatea Craiova:

Hermannstadt: 25. Căbuz – 51. A. Oroian, 5. Bejan, 4. I. Stoica, 17. Butean – 96. Balaure, 16. Murgia, 8. B. Alhassan, 97. A. Jipa – 30. Paraschiv, 10. G. Iancu

Rezerve: 31. Muțiu, 2. Medina, 6. Antoche, 7. P. Petrescu, 9. A. Petre, 20. Bărbuț, 29. Biceanu, 98. K. Ciubotaru, 99. Fonseca

Universitatea Craiova: 21. L. Popescu – 23. Căpățînă, 4. A. Crețu, 34. R. Silva, 11. Bancu – 8. Mateiu, 27. Kurtic – 37. Danciu, 28. Mitriță, 9. A. Ivan – 19. Koljic

Rezerve: 1. Lazar, 2. Vlădoiu, 7. Ișfan, 10. Baiaram, 12. Ndong, 14. Houri, 20. Markovic, 24. Roguljic, 88. Atanas Trică

Înainte de acest meci, cei de la Hermannstadt sunt pe locul 7 în Liga 1, cu 25 de puncte după 18 meciuri jucate. De cealaltă parte, Universitatea Craiova este pe 3, cu 32 de puncte. În cazul în care sibienii se vor impune în meciul cu oltenii lui Mihai Rotaru vor urca, cel puțin pentru moment, pe locul al 5-lea în clasament. Ultima partidă dintre cele două formații a avut loc în luna august. Atunci, oltenii s-au impus, pe teren propriu, cu scorul de 1-0. Farul – Petrolul Echipele probabile pentru duelul dintre Farul și Petrolul: Farul (4-3-3): Aioani – Dussaut, Larie, Popescu, Kiki – Vînă, Artean, Grameni – Rivaldinho, Munteanu, Budescu Antrenor: Gheorghe Hagi Reclamă

Petrolul (4-3-3): Zima – Doua, Papp, Meijers, Huja – Jefferson, Seto, Țicu – Musi, Grozav, Jair

Antrenor: Florin Pîrvu

Înainte de acest meci, Petrolul se află pe locul al 5-lea în Liga 1, cu 26 de puncte. De cealaltă parte, campioana României este pe locul al 8-lea, cu 25 de puncte.

În cazul în care „marinarii” se vor impune ar urma să urce pe locurile de play-off ale Ligii 1. De cealaltă parte, „lupii galbeni” pot ataca poziția a 4-a, ocupată în prezent de Rapid.

Ultimul meci dintre cele două echipe s-a jucat la începutul lunii august. La momentul respectiv, „lupii galbeni” s-au impus cu scorul de 3-2.

Gică Hagi, anunţul momentului în Liga 1! Revoluţie la Farul din sezonul viitor

„Trebuie să se schimbe multe aici. Nu mai vreau să continui ca şi acţionar majoritar, ca patron şi antrenor. Eu vrea să îmi fac meseria de manager. Sub nicio formă nu am vrut să fac lucrul ăsta. Eu, mai mult decât am făcut, nu pot să fac.

Anul ăsta nu au dat un randament foarte bun, nu au fost cu noi. Farul trebuie să aibă buget foarte mare. Farul trebuie să aibă un antrenor care să fie plătit”, a spus Hagi, în conferinţa de presă dinaintea meciului cu Petrolul.