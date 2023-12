Gică Hagi, anunţul momentului în Liga 1: nu va mai fi acţionar majoritar la Farul - Antena Sport

Gică Hagi aşteaptă oameni cu bani la Farul Constanţa

Hagi nu va mai fi acţionar majoritar din sezonul viitor

Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023 sunt live în AntenaPLAY, în perioada 5-10 decembrie Gică Hagi a făcut anunţul momentului în Liga 1. „Regele” susţine că nu va mai fi acţionar majoritar la Farul, începând din sezonul viitor şi că aşteaptă oameni cu putere financiară pentru a ajuta clubul.

După titlul câştigat anul trecut în faţa celor de la FCSB, a urmat un sezon mai slab pentru dobrogeni, care se află pe locul 8 după primele 18 etape, la nu mai puţin de 12 puncte distanţă de lider.

„Trebuie să se schimbe multe aici. Nu mai vreau să continui ca şi acţionar majoritar, ca patron şi antrenor. Eu vrea să îmi fac meseria de manager. Sub nicio formă nu am vrut să fac lucrul ăsta. Eu, mai mult decât am făcut, nu pot să fac.