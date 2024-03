FC Voluntari - Hermannstadt 1-0. Veste proastă pentru Dinamo! Ilfovenii au trecut peste „câini”. Cum arată clasamentul - Antena Sport

FC Hermannstadt: Căbuz – Butean, Bejan, Ionuţ Stoica, Opruţ – Balaure (N Goma – 71), Murgia, Sota Mino (Fonseca – 81), Jipa (I. Stoica – 46) – Neguţ (Iancu – 71), D. Paraschiv. Antrenor: Marius Măldărăşanu

Cartonaşe galbene: Crepulja (51) / Sota Mino (15), Butean (76)

Meciul a fost arbitrat de Kovacs Szabolcs, ajutat de Mihai Marica şi Romică Bîrdeş, notează news.ro.

„Gata, s-a decis soarta lui Dinamo, retrogradează” Andrei Nicolescu a reacţionat după ce s-a spus că „roş-albii” merg în Liga 2!

Administratorul special al „câinilor” a transmis că Dinamo lucrează la procedurile prin care copiii de până în 14 ani vor intra pe stadion la meciul cu Petrolul.

Şi fanii „lupilor galbeni” de până în 14 ani vor putea veni la meci, însoţiţi de adulţi, în grupuri.

Dinamo – Petrolul e luni, de la ora 20:30, în format LIVE TEXT pe AS.ro.

„(n.r.: despre faptul că Dinamo a găsit materiale pirotehnice în stadion la meciul cu Petrolul) E vorba de meciul din tur. Noi am făcut verificări tot timpul şi în momentul în care le-am depistat am sesizat Jandarmeria, am făcut proces verbal şi le-am predat.