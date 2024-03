"Gata, s-a decis soarta lui Dinamo, retrogradează" Andrei Nicolescu a reacţionat după ce s-a spus că "roş-albii" merg în Liga 2! - Antena Sport

Reclamă

Şi fanii „lupilor galbeni” de până în 14 ani vor putea veni la meci, însoţiţi de adulţi, în grupuri.

Dinamo – Petrolul e luni, de la ora 20:30, în format LIVE TEXT pe AS.ro.

„Inclusiv Petrolul va beneficia de această opţiune, să vină cu copiii de până în 14 ani de la Ploieşti la meci”

„(n.r.: despre faptul că Dinamo a găsit materiale pirotehnice în stadion la meciul cu Petrolul) E vorba de meciul din tur. Noi am făcut verificări tot timpul şi în momentul în care le-am depistat am sesizat Jandarmeria, am făcut proces verbal şi le-am predat.

(n.r: Am înţeles că vreţi să cereţi măsuri speciale la meciurile care urmează) Am spus că pentru a elimina opţiunea oamenilor de a intra cu materiale pirotehnice, ne gândim să apelăm la o firmă specializată care să detecteze aceste materiale. Este costisitor, dar ne gândim la acest lucru.

(n.r.: despre accesul copiilor la meciul cu Petrolul) Am primit acceptul FRF şi facem o procedură prin care copiii să poată să intre la meciuri. Inclusiv Petrolul va beneficia de această opţiune, să vină cu copiii de până în 14 ani de la Ploieşti la meci.

(n.r.: Veniţi şi dumneavoastră cu fetele la meci) Da, ale mele cred că vor fi prezente. (n.r: Sunt fane înfocate) Au devenit, da. „Suntem suficient de puternici să ducem bătălia asta şi s-o câştigăm” (n.r: Cum e moralul echipei? Au fost jucătorii supăraţi când au aflat decizia?) Noi încercăm să îi ţinem departe de acest lucru. Important e ca ei să se concentreze pe ce au ei de făcut. Dacă noi suntem puternici, această decizie care nu e una care ne favorizează, dar e una care ne ia din avântul pe care ni-l dădeau suporterii, nu ne poate afecta. (n.r.: Am văzut tot felul de comentarii, în care unii zic că ‘Gata, s-a decis soarta lui Dinamo, retrogradează, nu mai au fanii’) Noi nu vedem lucrurile aşa. Suntem suficient de puternici să ducem bătălia aceasta şi s-o câştigăm”, a declarat Andrei Nicolescu pentru AntenaSport. LPF a schimbat regulamentul, iar Dinamo – Petrolul se poate juca cu fani în tribună! Anunţul oficial LPF a schimbat regulamentul, iar meciul Dinamo – Petrolul, din etapa a 2-a a play-out-ului Ligii 1, se poate juca cu fani în tribună. Anunţul oficial a fost făcut de secretarul general al Ligii Profesioniste de fotbal. Dinamo a primit interdicția de a disputa patru meciuri cu spectatori, ca urmare a incidentelor de la meciul cu UTA. „Câinii” au primit și o amendă de 100.000 de lei. Totuşi, conducătorii fotbalului românesc au acceptat ca femeile şi copiii să fie prezenţi la duelul care este programat luni, de la ora 20:30, şi care va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. “A fost modificat regulamentul”, a confirmat Justin Ştefan pentru fanatik.ro. Mai mult, acesta a dezvăluit că situaţia s-ar putea repete şi în următoarele partide ale lui Dinamo. „Există o dispoziție regulamentară care spune că se poate juca cu copii, în condițiile în care un adult însoțește un grup de 10 copii. Am vorbit cu colegii mei de la LPF, i-am rugat să ia legătura cu reprezentanții clubului Dinamo și UTA să vedem ce își doresc mai departe. Reclamă

În funcție de ce își doresc ca organizatori le vom acorda tot sprijinul în condiții regulamentare”, a declarat Justin Ștefan pentru sursa citată anterior.

