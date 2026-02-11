FCSB a dominat Gala Premiilor AFAN! Care au fost superlativele sezonului 2024/2025 - Antena Sport

Închide meniul
FCSB a dominat Gala Premiilor AFAN! Care au fost superlativele sezonului 2024/2025

Daniel Işvanca Publicat: 11 februarie 2026, 19:42

Jucătorii de la FCSB / SPORT PICTURES

Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România a anunțat în cursul zilei de miercuri superlativele sezonului 2024/2025 din fotbalul intern, atât la masculin, cât și la feminin.

FCSB-ul a dominat copios la Gala AFAN și a primit cele mai multe premii, bazate, evident, pe voturile a peste 600 de jucători și antrenori, din primele două eșaloane ale României.

FCSB, cele mai multe premii la Gala AFAN. Cine a fost cel mai bun jucător din Liga 1

Sezonul 2024/2025 a fost unul al superlativelor pentru campioana FCSB, care și-a trecut în palmares un nou titlu, pe lângă un parcurs de senzație în UEFA Europa League, acolo unde a ajuns în faza optimilor.

Ștefan Târnovanu, Valentin Crețu, Siyabonga Ngezana, Mihai Popescu, Risto Radunovic, Adrian Șut, Darius Olaru, Juri Cisotti și Daniel Bîrligea au fost incluși în echipa ideală a sezonului trecut, în timp ce Elias Charalambous a câștigat titlul pentru cel mai bun antrenor.

Tot în cadrul aceleiași gale, Juri Cisotti a fost desemnat cel mai bun jucător străin din campionatul României. Louis Munteanu a fost cel mai bun under al stagiunii precedente.

Alexandru Mitriță, cel mai bun jucător din sezonul 2024/25

Surpriza a fost la titlul pentru cel mai bun jucător din sezonul trecut, care i-a revenit lui Alexandru Mitriță. Acesta și-a surclasat rivalii de la FCSB, având cifre impresionante în ultimul sezon la Craiova.

Echipa sezonului 2024/2025

  • Portar: Ștefan Târnovanu
  • Fundași: Valentin Crețu, Siyabonga Ngezana, Mihai Popescu, Risto Radunovic
  • Mijlocași: Darius Olaru, Adrian Șut, Juri Cisotti
  • Atacanți: Daniel Bîrligea, Alexandru Mitriță, Louis Munteanu

Alte premii acordate la Gala AFAN

  • Cel mai bun jucător din Liga 2: Bogdan Chipirliu
  • Cel mai bun român din străinătate: Andrei Rațiu
  • Cea mai bună jucătoare U19
  • Cea mai bună jucătoare din România
  • Cel mai bun antrenor din Liga 2: Bogdan Andone
  • Cea mai bună jucătoarea a României din străinătate: Ștefania Vătafu
  • Premiile pe posturi au mers către Lilian Onyango, Ana Maria Stanciu, Mihaela Ciolacu și Adina Borodi.
