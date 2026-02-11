FCSB a dominat Gala Premiilor AFAN! Care au fost superlativele sezonului 2024/2025 - Antena Sport

Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România a anunțat în cursul zilei de miercuri superlativele sezonului 2024/2025 din fotbalul intern, atât la masculin, cât și la feminin.
FCSB-ul a dominat copios la Gala AFAN și a primit cele mai multe premii, bazate, evident, pe voturile a peste 600 de jucători și antrenori, din primele două eșaloane ale României.
FCSB, cele mai multe premii la Gala AFAN. Cine a fost cel mai bun jucător din Liga 1
Sezonul 2024/2025 a fost unul al superlativelor pentru campioana FCSB, care și-a trecut în palmares un nou titlu, pe lângă un parcurs de senzație în UEFA Europa League, acolo unde a ajuns în faza optimilor.
Ștefan Târnovanu, Valentin Crețu, Siyabonga Ngezana, Mihai Popescu, Risto Radunovic, Adrian Șut, Darius Olaru, Juri Cisotti și Daniel Bîrligea au fost incluși în echipa ideală a sezonului trecut, în timp ce Elias Charalambous a câștigat titlul pentru cel mai bun antrenor.
Tot în cadrul aceleiași gale, Juri Cisotti a fost desemnat cel mai bun jucător străin din campionatul României. Louis Munteanu a fost cel mai bun under al stagiunii precedente.
Alexandru Mitriță, cel mai bun jucător din sezonul 2024/25
Surpriza a fost la titlul pentru cel mai bun jucător din sezonul trecut, care i-a revenit lui Alexandru Mitriță. Acesta și-a surclasat rivalii de la FCSB, având cifre impresionante în ultimul sezon la Craiova.
Echipa sezonului 2024/2025
- Portar: Ștefan Târnovanu
- Fundași: Valentin Crețu, Siyabonga Ngezana, Mihai Popescu, Risto Radunovic
- Mijlocași: Darius Olaru, Adrian Șut, Juri Cisotti
- Atacanți: Daniel Bîrligea, Alexandru Mitriță, Louis Munteanu
Alte premii acordate la Gala AFAN
- Cel mai bun jucător din Liga 2: Bogdan Chipirliu
- Cel mai bun român din străinătate: Andrei Rațiu
- Cea mai bună jucătoare U19
- Cea mai bună jucătoare din România
- Cel mai bun antrenor din Liga 2: Bogdan Andone
- Cea mai bună jucătoarea a României din străinătate: Ștefania Vătafu
- Premiile pe posturi au mers către Lilian Onyango, Ana Maria Stanciu, Mihaela Ciolacu și Adina Borodi.
- Victor Pițurcă cere suspendări drastice, după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea: „Nu e posibil așa ceva”
- Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei urmează să fie operat în România
- Motivul pentru care Cristiano Bergodi nu i-a răspuns lui Andrei Cordea, după mesajul primit: „Am preferat să rămân tăcut”
- Ce atacant a ratat Gigi Becali. Jucătorul care a fost la un pas să semneze cu FCSB
- Ce au scris Istvan Kovacs și observatorul în raport, înainte ca Ștefan Baiaram să fie suspendat: „Asta i-au strigat”