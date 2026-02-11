FCSB a dominat Gala Premiilor AFAN! Care au fost superlativele sezonului 2024/2025 - Antena Sport

Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România a anunțat în cursul zilei de miercuri superlativele sezonului 2024/2025 din fotbalul intern, atât la masculin, cât și la feminin.

FCSB-ul a dominat copios la Gala AFAN și a primit cele mai multe premii, bazate, evident, pe voturile a peste 600 de jucători și antrenori, din primele două eșaloane ale României.

FCSB, cele mai multe premii la Gala AFAN. Cine a fost cel mai bun jucător din Liga 1

Sezonul 2024/2025 a fost unul al superlativelor pentru campioana FCSB, care și-a trecut în palmares un nou titlu, pe lângă un parcurs de senzație în UEFA Europa League, acolo unde a ajuns în faza optimilor.

Ștefan Târnovanu, Valentin Crețu, Siyabonga Ngezana, Mihai Popescu, Risto Radunovic, Adrian Șut, Darius Olaru, Juri Cisotti și Daniel Bîrligea au fost incluși în echipa ideală a sezonului trecut, în timp ce Elias Charalambous a câștigat titlul pentru cel mai bun antrenor.

Tot în cadrul aceleiași gale, Juri Cisotti a fost desemnat cel mai bun jucător străin din campionatul României. Louis Munteanu a fost cel mai bun under al stagiunii precedente.